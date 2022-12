Groot deel van gestolen juwelen uit museum in Dresden teruggevonden

Ongeveer drie jaar na de inbraak in het museum Grüne Gewölbe in het Duitse Dresden is een groot deel van de buit teruggevonden.

Speurders hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in Berlijn 31 onderdelen in beslag genomen. Dat hebben de politie en het openbaar ministerie laten weten.

Er komt een onderzoek naar de echtheid en de volledigheid van de stukken. Sinds begin dit jaar loopt in Dresden een proces tegen zes verdachten wegens diefstal en brandstichting.

De feiten gebeurden in de nacht van 25 november 2019. Dieven stichtten brand in een elektriciteitscentrale nabij het Residenzschloss, zodat het alarm onklaar raakte. Vervolgens zochten ze hun weg in het Grünes Gewolbe. Die ‘groene crypte’ bestaat uit negen barokzalen op het gelijkvloers.

Ze gingen doelgericht naar enkele ­vitrinekasten en sloegen die met een bijl aan barrels.Ze gingen aan de haal met diverse juwelenensembles, die samengesteld waren uit enkele tientallen briljanten en diamanten. Het werd de grootse kunstroof uit de naoorlogse Duitse geschiedenis ­genoemd.