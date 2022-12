Kroatië neemt met brons afscheid van gouden generatie

Derde of vierde, het zal voor Marokko niet veel uitmaken. Hun toernooi blijft geslaagd. Het 18-jarige Genk-talent Bilal El Khannouss maakte een eervol debuut. Voor Kroatië is het brons na het zilver van vier jaar geleden een mooie bekroning voor de gouden generatie die gedragen werd door Luka Modric met als uitstekende assistent Ivan Perisic, een van de meest waardevolle spelers op dit WK.

Sleutelmoment: Een gelijkopgaande eerste helft werd in de definitieve plooi gelegd door een zuivere trap van Orsic. Meteen de beslissende treffer

Man van de match: Ivan Perisic. Ondanks zijn 33 jaar en alles te hebben meegemaakt blijft zijn arbeidsethiek wonderlijk. Hij gaf de assist voor de 1-0 maar was niet te beroerd om ook als laatste slot op de deur verdedigend een handje te helpen

Hem gaan we ook onthouden: Bilal El Khannouss. Natuurlijk onthouden we hem. Vorig jaar nog ergens bivakkerend bij de invallers van RC Genk en nu al op het WK aanwezig. Een droom en hij deed het goed bij zijn debuut.

Het werd een aangename wedstrijd om de derde plaats. Geen verplicht nummertje want beide landen wilden die bronzen van de Belgen van vier jaar geleden graag overnemen. Door de vroege goals werd het een open wedstrijd met kansen aan beide kanten. Dat Kroatië het uiteindelijk haalde, kwam doordat het een kans meer afmaakte. Het was ook al het manco van de Marokkanen in de halve finale tegen Frankrijk. Tot aan de zestien zijn het heel mooie combinaties maar in de zone van de waarheid lijken ze veel van hun technisch vermogen en kalmte te verliezen.

Goede El Khannouss

Van de vier in België geboren Marokkanen stond de pas 18-jarige Bilal El Khannouss in de basis. De speler van RC Genk stond in de middenveld-driehoek met de punt naar achteren links achter de aanvallers. Hij deed het goed. El Khannouss liet zich in het spel betrekken en dat hij balgevoel heeft, wisten we al van zijn wedstrijden in de Jupiler Pro League. Het waren zijn eerste minuten op dit WK, een ervaring die ze hem niet meer afnemen. Hij werd na 55 minuten vervangen door de Marokkaanse revelatie Azzedine Ounahi.

Onmiddellijk na de rust kwam ook Ilias Chair (25), spelend bij Queens Park Rangers maar geboren in Antwerpen, meedoen. Minder bekend bij ons maar ook verdienstelijk. Het was ook zijn eerste optreden op dit WK. Ook de 22-jarige Anass Zaroury, geboren in Mechelen, mocht zijn eerste minuten pakken. Hij stond een kwart wedstrijd op het veld. Tot slot kwam ook Selim Amallah nog een dikke 20 minuten meedoen. Hij verving de geblesseerde El Yamiq en pakte in de slotfase nog de gele kaart.

Bilal El Khannouss (links). Foto: EPA-EFE

Weer Perisic

De eerste helft was interessant want beide teams speelden open. Marokko liet al snel de verdedigende stelling waarmee het tot in de halve finale was geraakt, varen. Het was ook wel verplicht want net als tegen Frankrijk kwam het snel op achterstand. Bounou had eerst nog bijna onhandig in zijn eigen doel uitverdedigd alvorens een kopbal doelpunt van de gemaskerde Gvardiol binnen te krijgen (1-0). Dat doelpunt kwam er na een mooi ingestudeerd nummertje waarmee Majer met een vrije trap Perisic – weer hij – bereikte en die legde het leer perfect op het hoofd van Gvardiol.

De Kroaten verloren even de focus, zoals dat weer meer gaat nadat men een doelpunt heeft gescoord, en het stond 1-1. Modric kopte een vrije trap niet goed genoeg in de juiste richting en Dari, wegens gebrekkige dekking nog in de fout bij de goal van de Kroaten, kopte op zijn beurt de gelijkmaker binnen. Hier waren het de Kroaten die hem alleen hadden gelaten. Amper negen minuten ver en al twee goals gezien. Dat hadden we nog niet meegemaakt op dit WK.

Orsic beslist

Het bleef maar op en neer gaan. Orsic plaatste eerst nog naast, Krmaric en Modric vonden Bounou op hun weg. Dan was het de beurt aan Marokko. Een nummertje van Boufal maar ook een voorzet van Hakimi waar En-Nesyri net niet bij kon. De Marokkaanse kopbalspecialist kopte op hoekschop van Ziyech ook nog eens voorlangs. Een schot van Ziyech dat naast ging, bewees dat het duel perfect in evenwicht was. Toch stond Kroatië na 45 minuten op voorsprong. Orsic plaatste een schot keurig overhoeks en via de paal over Bounou (2-1).

Na de rust kregen de Kroaten de beste kansen. Orsic probeerde het nog eens maar nu belandde de bal in het zijnet, Livaja devieerde naast, een schot van Vlasic vloog over en Kovacic schoot voorlangs. De beste kans was nog voor de Marokkaan En-Nesyri maar hij besloot van heel dichtbij op Livakovic. In de allerlaatste minuut kopte hij nog eens over. Die jongen kan koppen.Dat Marokko toch nog die derde plaats wilde, bewees hun opgefokt gedrag op het einde van de wedstrijd. Elke beslissing van de ref werd aangevochten maar het mocht niet meer baten. Kroatië derde, Marokko vierde.