Hier en daar schaatspret: op deze plekken is het toegelaten

Op enkele plaatsen in Vlaanderen mogen mensen schaatsen op natuurijs. Maar lang zal de schaatspret niet duren. Vanaf volgende week stijgen de temperaturen weer.

Een dikke laag ijs van 7 centimeter rust op de Oude Leiearm in het Oost-Vlaamse dorp Astene, en dat lokt vele recreanten. ‘Tot zondagnamiddag is het toegestaan om te schaatsen’, zegt Jan Vermeulen (CD&V), de burgemeester van Deinze.

In Astene mag men van geluk spreken, want op de meeste plekken in Vlaanderen is het ijs nog niet dik genoeg om veilig te kunnen schaatsen. In de provincie Antwerpen kregen nog Kalmthout (Stappersven en Putse Moer) en Mechelen (Bleukensweide in Leest) groen licht. Natuur en Bos waarschuwt op haar website dat het ijs op de andere vijvers die mogelijk in aanmerking komen om te schaatsen, nog te dun is.

Ondanks een schaatsverbod wagen sommigen zich her en der toch op het ijs. Zo ook op het ijs van de vijvers in natuurreservaat De Maten in Genk. Het ijs is er nochtans niet dik genoeg om er veilig op te stappen.

‘Er geldt momenteel inderdaad nog een schaatsverbod’, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). ‘We raden mensen aan zich niet op het ijs te begeven. Als ze het per se toch willen doen dan hoop ik dat ze de nodige voorzichtigheid in acht nemen. De politie gaat nu niet actief alle vijvers controleren. Neen, op de Molenvijver mag er ook niet geschaatst worden. Het ijs moet minimum tussen de twaalf en vijftien centimeter dik zijn. Het is maar zeven of acht centimeter. Daar geraken we aan als het gedurende zes dagen -10 °C heeft gevroren. We hadden graag gehad dat dit het geval zou zijn zodat de mensen schaatsplezier kunnen beleven. Maar veiligheid primeert nog altijd.’