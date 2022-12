Tina Maerevoet verdwijnt uit Thuis

De Eén-soap Thuis heeft na vijftien jaar afscheid genomen van Paulien Snackaert. Het personage van actrice Tina Maerevoet kwam vrijdag om tijdens een val in de ­escaperoom van Bob en Lowie.

Bij een val in de escaperoom krijgt Paulien een stuk glas in haar halsslagader, en sterft ze aan haar verwondingen. Vlak ervoor hoorde ze dat haar draagmoeder, Tamara, zwanger was. Haar grootste droom om moeder te worden, zou realiteit worden.

De fatale scène was ook effectief Maerevoets laatste draaidag. ‘Ik huilde al twee keer vóór we begonnen filmen, en daar bleef het niet bij’, vertelt ze.

Maerevoet had geen ­inspraak in de sterfscène, vertelde ze aan VRT Nws. ‘Ik had nooit kunnen denken dat ik door een banale val aan mijn einde zou komen.’ Ze knipt de band met Thuis niet finaal door en blijft werken als coach van kinderen die acteren in de soap, wat ze nu al combineerde met haar acteerwerk.