Vrieskou leidt tot problemen op het spoor

De vrieskou heeft op drie spoorverbindingen problemen veroorzaakt. Dat meldt Infrabel, de beheerder van het spoornet. Tussen Halle en Ruisbroek stond zaterdagochtend sinds omstreeks 8 uur zowel een Thalys als een TGV stil, wegens ijs aan de bovenleiding. In de Thalys zaten 250 reizigers, in de TGV 350.

Als gevolg van de panne werd alle treinverkeer richting Frankrijk een tijdlang onderbroken. Ploegen van Infrabel herstelden inmiddels de bovenlijn. ‘De treinen zijn met eigen middelen weer kunnen vertrekken’, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. De TGV kon uiteindelijk doorrijden naar Frankrijk, terwijl de Thalys terugkeerde naar Brussel. De passagiers konden aan boord blijven. Infrabel benadrukt dat de reizigers in beide gevallen in verwarmde treinstellen zaten.

Sinds 10.50 uur kon het treinverkeer naar Frankrijk hervatten, maar het internationale treinverkeer zal wel de hele dag nog vertragingen ondervinden.

Machelen

Ook op het spoor langs de E19 in Machelen staat al sinds 8.45 uur een Thalys richting Amsterdam stil, ook daar kon de trein niet verder door ijzelvorming aan de bovenleiding. Een hulpelement met bestuurder moet er ter plaatse komen. Daar is het de bedoeling om de zowat 260 reizigers te evacueren. Het is wel warm aan boord, preciseert Infrabel.

Ook het spoornet in West-Vlaanderen had last van de vrieskou. IJzelvorming aan de bovenleiding zorgt er sinds 8 uur voor dat er geen treinverkeer is tussen Ieper en Poperinge. Er rijden wel vervangbussen.

Bij Infrabel geldt er een winterplan, waardoor sporen en bovenleidingen extra worden gecontroleerd. Dat op zaterdag drie incidenten plaatsvonden, heeft volgens Infrabel mogelijk te maken met het feit dat het iets vochtiger is dan de voorbije dagen.