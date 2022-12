Iran: ‘Advocaat van gearresteerde journalisten opgepakt’

De advocaat van twee Iraanse journalisten die in de cel zitten omdat ze mee het overlijden van Mahsa Amini in de cel aan de oppervlakte brachten, is zelf opgepakt. Dat meldt de hervormingsgezinde Iraanse krant Ham Mihan.

Het gaat om Mohammad Ali Kamfirouzi, de advocaat van verschillende militanten en journalisten, aldus de krant. Zo vertegenwoordigt hij Elaheh Mohammadi, journalist bij Ham Mihan, en fotograaf Niloufar Hamedi van de krant Shargh. Zij werden in november in beschuldiging gesteld wegens ‘propaganda’ en een ‘complot tegen de nationale veiligheid’, wegens de aandacht die ze gevestigd hadden op het overlijden van Amini.

Ali Bagherpour, de raadsman van Kamfirouzi, stelt dat de advocaat onwettig vastgehouden wordt en dat de reden van arrestatie niet geweten is.

Medio september brak in Iran het protest uit na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De zedenpolitie van de sjiitische theocratie had haar opgepakt omdat ze de kledingvoorschriften van het land zou hebben overtreden. Bij haar arrestatie raakte ze gewond, en enkele dagen later bezweek ze aan die verwondingen.