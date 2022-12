Virusproblemen in Franse voetbalselectie nemen toe, corona valt niet uit te sluiten

De Fransen nemen ‘maximale voorzorgsmaatregelen’ om zich te beschermen tegen het virus dat de ronde doet in de selectie. Dat heeft bondscoach Didier Deschamps zaterdag bevestigd op de persconferentie daags voor de WK-finale tegen Argentinië.

Didier Deschamps verklaarde dat hij niet over de laatste medische informatie beschikt. ‘Ik ben redelijk vroeg vertrokken naar deze persconferentie, de spelers waren nog aan het slapen. We doen ons best om rustig te blijven. In de loop van zaterdag zal er meer informatie beschikbaar zijn. Ik heb vandaag en morgen om ervoor te zorgen dat we klaar zullen zijn voor deze grote wedstrijd.’

Kingsley Coman, Ibrahima Konaté en Raphaël Varane lieten vrijdag ziek verstek gaan voor de groepstraining. Volgens de omkadering werden ze ‘gespaard’.

‘Ik ga niet in detail treden”, zei Deschamps daarover. ‘We proberen zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen te nemen, zonder te overdrijven in eender welke richting. Indien het mogelijk was geweest, deze situatie niet tegen te moeten komen, zou het natuurlijk beter geweest zijn. Maar we proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan.’

Enorme impact op de spieren

Of er een link is met covid-19, is onzeker: tests worden door de wereldvoetbalbond niet verplicht op het WK. Ook de Zwitserse selectie werd erdoor getroffen. Opvallend: na de halve finale tegen Marokko werd aan journalisten gevraagd om tijdens de interviews achteraf een mondmasker te dragen. ‘Door de toenemende vermoeidheid, neemt het afweersysteem van de spelers af’, zei Deschamps tijdens de nabeschouwing van de match.

De mogelijkheid dat het om corona gaat, bestaat, zegt een sportarts in de Franse sportkrant L’Equipe. ‘Wat er wordt beschreven, lijkt op een syncitieel ademhalingsvirus of een mutant van corona’, zegt die. Het eerste is het zogenaamde RS-virus, dat vooral baby’s treft, maar op elke leeftijd kan voorkomen.

‘De impact op de spieren of een gevoel van stijfheid kan enorm zijn’, zegt de arts nog in L’Equipe. Het lijkt dan alsof de speler bij het begin van de wedstrijd al een match gespeeld heeft. Ik zie niet in hoe een speler die vrijdag of zaterdag - of zelfs zondag - de eerste symptomen heeft, honderd procent fit kan zijn voor de finale.’

Desinfecterende gel en isolatie

De voorbije dagen meldden spelers, stafleden of bronnen dichtbij Les Bleus diverse symptomen: koorts, buik- en hoofdpijn. Er werden sindsdien enkele gezondheidsmaatregelen genomen in het hotel van de Franse ploeg. Zo werd op meerdere plaatsen desinfecterende gel geplaatst en moesten besmette spelers in isolatie gaan.

De eerste spelers die symptomen van het virus vertoonden, waren Dayot Upamecano en Adrien Rabiot, twee basisspelers die verstek moesten geven voor de halve finale van woensdag tegen Marokko (2-0). Upamecano haalde nog het statuut van bankzitter, maar kwam het veld niet op, Rabiot bleef ziek achter in het hotel.

Lloris rekent op adrenaline en opwinding

‘Ik heb niet meer informatie dan gisteren’, sloot aanvoerder Hugo Lloris, die mee op de persconferentie zat, zich bij zijn coach aan. ‘Op zulke zaken ben je nooit echt voorbereid, maar we proberen ons op de best mogelijke manier klaar te stomen. Dit zijn onzekerheden. Maar ze nemen onze concentratie en onze opwinding allerminst weg daags voor de finale. Ik vermoed dat de adrenaline en opwinding die met een WK-finale gepaard gaat, ervoor zal zorgen dat iedereen fit genoeg is om te doen waarvoor we hier zijn.’

Théo Hernandez en Aurélien Tchouaméni, die sukkelen met kleine kwaaltjes, werden eveneens gespaard op de training van vrijdag.