Betaald of nog aan het onderhandelen: Antwerpen niet meer op site hackers

Op de site van hackerscollectief Play wordt de stad Antwerpen niet meer vermeld bij de gehackte organisaties waarvan de hackers de gegevens openbaar dreigen te maken, zo meldt Gazet van Antwerpen. ‘Uit ervaring weet ik dat dat enkel kan omdat er onderhandeld wordt of betaald is’, zegt expert Geert Baudewijns.

Op haar website op het darkweb publiceerde hackerscollectief Play vorige week dat zij verantwoordelijk waren voor de cyberaanval op de systemen van de Stad Antwerpen. Als er niet betaald werd zou 557 gigabyte data (persoonlijke gegevens, reispassen, identiteitskaarten en financiële documenten) van de Antwerpenaren gepubliceerd worden op maandag 19 december.

Hoewel iedereen de afgelopen dagen volhield dat er geen losgeld betaald zou worden, lijkt het feit dat de stad Antwerpen niet meer vermeld wordt erop te wijzen dat er minstens onderhandeld wordt met de hackers. Hoeveel losgeld er wordt geëist, is momenteel niet geweten.

‘Ik ben hier niet bij betrokken maar uit mijn ervaring in eerdere deals weet ik dat de hackers dit enkel doen als ze het gevoel hebben dat er iets te halen valt’, zegt Geert Baudewijns, onderhandelaar van Secutec. ‘Dit betekent dat er losgeld betaald is of dat er onderhandelingen bezig zijn.’

De woordvoerder van de Stad Antwerpen zei zaterdagochtend niet op de hoogte te zijn van de evolutie in het verhaal van de cyberaanval die de stad al ruim een week bezig houdt. Bij het kabinet van de burgemeester ‘kan men voorlopig niets kwijt’ over waarom de stad niet meer op de lijst van Play staat.

De aanval van het hackerscollectief vond een week geleden plaats. Heel wat informaticatoepassingen zijn deels of volledig geraakt. Dit had en heeft een zware impact op zowel de interne werking als de dienstverlening. Het is bijvoorbeeld nog steeds onmogelijk om digitale afspraken te maken voor een stadsloket of een sporthal. De verwerking van een omgevingsvergunning loopt vertraging op. Het online kopen van tickets voor cultuurcentra of musea is niet mogelijk. Hetzelfde met het aanvragen van parkeerverbodsborden.

De Antwerpse administratie kan sinds eind vorige week wel weer mails versturen en ontvangen, en ook de schepenkabinetten kunnen opnieuw beschikken over mailverkeer. In enkele stadsloketten kunnen sinds vrijdag ook meer diensten worden verstrekt.