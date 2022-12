Verkeersinfarct dreigt dit weekend rond Antwerpen

Wie met de wagen naar (of rond) Antwerpen wil, moet rekening houden met zware files. Sinds vrijdagavond 21 uur tot maandagochtend 5 uur wordt er immers op de Antwerpse ring richting Gent een noodherstelling uitgevoerd aan het viaduct van Merksem.

Op een gemiddelde zaterdag en zondag in december passeren op het viaduct dagelijks ongeveer 60.000 voertuigen. Als al dat verkeer dan plots over één in plaats van vier rijstroken moet, zoals dit weekend, wordt voor een verkeersinfarct gevreesd.

In oktober was er al een gelijkaardige dringende interventie nodig in de andere rijrichting. Toen vielen de files al bij al mee. Maar nu wordt het andere koek: het is het laatste weekend voor Kerst. Het is een koopzondag. En er wordt een grote ‘delegatie’ shoppers uit Nederland verwacht. Chaos gegarandeerd.

Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt weggebruikers daarom om, zeker overdag, de omgeving van de werkzaamheden zo veel mogelijk te vermijden. Wie vanuit het noorden naar het centrum van Antwerpen wil, krijgt het advies om gebruik te maken van de P+R-torens Luchtbal en Merksem, en daar (gratis) over te stappen op het openbaar vervoer naar de stad. In die twee P+R’s kan je zaterdag en zondag gratis parkeren.

Wie de ring richting Gent in Merksem wil vermijden, kan omrijden via het noordelijke deel van de ring, de R2 in de haven.

De Liefkenshoektunnel zal steeds tolvrij zijn richting Gent zodra er files zijn, en dat was zaterdagochtend al het geval.