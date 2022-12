Tunesië, een land in crisis, kiest schijnparlement

Zaterdag trekken de Tunesiërs naar de stembus voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen, die geboycot worden door de oppositie. Het land, waar de Aabische Lente begon, gaat door een zware crisis.

Volgens de tegenstanders van president Kais Saied, die het vorige parlement liet bevriezen op 25 juli 2021, wordt het nieuwe parlement met 161 zetels er een zonder werkelijke macht. Het is de laatste bouwsteen in het hyperpresidentiële systeem waaraan Saied sinds vorig jaar naarstig timmert.

Na een maandenlange politiek impasse in het systeem dat van kracht is sinds de dictatuur van Zine El Abidine Ben Ali werd omvergeworpen bij de eerste opstand van de Arabische Lente, liet president Saied het voormalige Tunesische parlement op 25 juli 2021 bevriezen en ontsloeg hij premier Hichem Mechichi. De president en het hoofd van het leger nam de uitvoerende macht in handen en kondigde aan dat hij een nieuwe premier zou benoemen. De islamitisch geïnspireerde Ennahda-partij die het parlement tien jaar lang domineerde, sprak van een ‘staatsgreep tegen de Revolutie’. Op 30 maart 2022 kondigde president Saied de ontbinding van het parlement aan ‘na een mislukte couppoging’ van parlementsleden, ‘om de staat en haar instellingen te beschermen’.

Waar het vorige parlement een machtscentrum met enorme privileges was, zal het nieuwe parlement slechts over beperkte bevoegdheden beschikken. Dat komt door een nieuwe grondwet die president Saied deze zomer goedkeurde na een referendum dat gekenmerkt werd door een overweldigende meerderheid (94 procent) en een schamele opkomst (28 procent). Volgens de Tunesische politicoloog en professor Hamadi Redissi zal het voor het nieuwe parlement zo goed als onmogelijk zijn om de regering via een motie van wantrouwen ten val te brengen. Bovendien zal elk wetsvoorstel door minstens tien parlementsleden ingediend moeten worden en zullen de teksten van de voorzitter voorrang hebben. Redissi spreekt dan ook van een ‘rompparlement, zonder gezag’.

Bijna alle politieke groeperingen in het land boycotten de stemming van zaterdag. De Ennahda-partij staat daarbij op de eerste rij. Het Front de salut national, een politieke beweging van partijen en bewegingen die zich verzetten tegen wat ze de staatsgreep van president Saied noemen, zal de resultaten van de verkiezingen niet erkennen. Dat heeft voorzitter Ahmed Néjib Chebbi donderdag aan de pers gezegd. De verkiezingen zullen het land nog dieper in een politieke crisis doen wegzinken, klinkt het. Op 10 december eisten tienduizenden betogers in de hoofdstad Tunis nog het vertrek van president Saied. Ze hielden borden omhoog met opschriften zoals ‘Ga weg’ en ‘De onderdrukte burger is armer en hongeriger’. Ze scandeerden leuzen als ‘Vrijheid, vrijheid, de politiestaat is voorbij’.

Tunesië worstelt met een economische crisis die wordt gekenmerkt door een sterke inflatie en terugkerende tekorten aan basisproducten zoals bloem, suiker en koffie. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is de import van granen en koolwaterstoffen nog duurder geworden. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kondigde in oktober aan dat het een akkoord had bereikt met Tunesië waardoor een lening van 1,9 miljard dollar kon worden vrijgegeven, in ruil voor een hervormingsprogramma dat de Tunesische regering moet uitvoeren.

1.058 kandidaten, onder wie 122 vrouwen, nemen zaterdag deel aan de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Een tweede ronde zou in februari of maart doorgaan.