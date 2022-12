Zachtere temperaturen na het weekend

Dit weekend wordt het nog bibberen, na het weekend stijgen de temperaturen weer.

Het weekend begint op veel plaatsen met nevel, aanvriezende mist en lage bewolking. Zaterdagnamiddag voorspelt het KMI brede opklaringen. De maxima schommelen tussen -4 graden op de Hoge Venen, -1 graad in het centrum van het land en het vriespunt aan de kust. Zaterdagavond kunnen er lage wolken opduiken, maar die maken snel plaats voor een heldere nacht. Het koelt zo snel af tot minima van -5 graden tot -10 graden. In sommige Ardense valleien kan het nog wat kouder zijn.

Zondag begint zonnig met wolkensluiers en vorst. Geleidelijk neemt de bewolking toe en bereikt een regenzone onze contreien. Het KMI sluit niet uit dat de neerslag een winters karakter krijgt of dat de neerslag tijdelijk aanvriest. Door de aanvoer van zachtere lucht klimt het kwik tegen het einde van de dag naar 1 graad tot 3 graden.

Maandag wordt het door de aanvoer van gestoorde zeelucht gevoelig zachter. Nadat de regen ons land verlaat via Nederland, blijft het meestal droog. Het kwik stijgt naar 4 tot 5 graden op de Hoge Venen en naar 9 tot 11 graden in Vlaanderen. Het gaat wel vrij krachtig waaien met rukwinden tot 50 tot 60 kilometer per uur.

Het KMI signaleert nog ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen en vraagt daarom zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken. Die symptomen kunnen wijzen op CO-vergiftiging.