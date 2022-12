Wat bakken we in de kerstvakantie? Onze beste gezellige recepten

Als de laatste dagen van het jaar mogen dienen om bovenal plezier te maken, dan ziet dat er voor mij zo uit: rustig opstaan, uren bakken en het resultaat vervolgens laten proeven door mensen die ik graag zie. Weinig dingen deed ik liever dit jaar. Geïnspireerd door de benefietactie #CookforUkraine, maak ik er op oudejaarsdag voor één keer een winkeltje van: vrienden en buren kunnen een stuk cake komen kopen voor het goede doel, en voor een goed ontbijt op de eerste dag van 2023. Mijn receptenlijstje vind je hieronder, maar ik wil vooral mijn allerbeste eindejaarswensen meegeven: geurige keukens, gretige eters en de ruimte om op je eigenste manier gul te kunnen zijn. Tot in 2023!

BOEKENWIJSHEID

Sterk koekje

Het recept voor deze koekjes komt van Olia Hercules, een van de drijvende krachten achter #CookforUkraine. Haar boek De keukens van Oekraïne biedt een wonderlijke manier om niet weg te kijken van de wereld, maar er ook niet aan onderdoor te gaan: een kerstvakantietip.

VEGAN

Beetje zondig, beetje gezond

Deze vegan wortelcake is een van mijn favorieten wanneer ik voor veel mensen tegelijk bak. Ongelooflijk makkelijk, erg plezierig en nog best voedzaam ook, zij het onder een decadente laag crème au beurre met limoen.

WEERLOOS

Jamsessie

Confituurkoekjes hebben geen argumenten nodig, ze verkopen zichzelf zoals alles wat schattig is, zichzelf verkoopt. Extra voordelen: ze zijn erg makkelijk, en het is leuk dat je kunt variëren door altijd weer een andere confituur te kiezen.

ALTIJD RAAK

Als banana split een cake was

Een van mijn favoriete recepten van het jaar was dit bananenbrood, dat ik altijd op dezelfde manier bak – met chocolade, zonder noten – omdat dat altijd leidt tot iets wat perfect is voor mij. Laat je niet misleiden door de naam: langwerpige cakes worden in het Engels ‘bread’ genoemd en smokkelen die ogenschijnlijke onschuld soms mee in de vertaling. Maar dit is wel degelijk een flinke brok verwennerij, waaraan niets droogs of broodachtigs te bespeuren valt.

FLUWELIG

Plakje warmte

Nog iets wat ik dit jaar leerde: cakes die je met olie bakt in plaats van boter, zijn bijna altijd beter van textuur en blijven langer goed – makkelijk een halve week. Als je dan ook nog iets fruitigs toevoegt aan je beslag, zoals bananen of pompoenpuree, krijg je helemaal een onweerstaanbaar kruim. Deze cake is één en al pumpkin spice en behaaglijkheid, het vieruurtje dat een slechtweerdag nog goed kan krijgen.

EXPERIMENT

Uit nostalgie

Dit recept staat al maanden te wachten om in mijn keuken een kans te krijgen. En wie zegt er nee tegen een huisgemaakte Ferrero Rocher?

NA HET FEEST

Deftig ontbijt

Huisgemaakte granola is geen cake, maar het is toch ook een verwennerij, zeker als iemand anders hem voor jou gemaakt heeft. In de loop der jaren gebruikte ik er verschillende recepten voor en intussen maak ik het min of meer uit de losse pols, omdat alles eigenlijk wel kan voor granola. Als er ahornisroop, olijfolie, zout en veel amandelen in gaan, ben ik altijd blij met het resultaat.

Bak je graag, maar ben je bang dat je je ziek gaat eten aan het resultaat? Hoeft niet: koekjes kun je makkelijk invriezen voor later, en ook muffins of apart verpakte plakken cake kunnen perfect de vriezer in zolang ze niet gegarneerd zijn met bijvoorbeeld crème au beurre of vers fruit.