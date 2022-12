Deze pompoencake is gebaseerd op die van Elisabeth Prueitt in haar kookboek Tartine. Haar recept is zo solide dat je er online behalve heel veel complimenten ook diverse varianten op vindt, meestal (en ook hier) met slechts kleine aanpassingen, want het origineel is een schot in de roos.

Voor 1 langwerpige cake:

225 g bloem

1 1/2 tl bakpoeder

1/2 tl baksoda

4 1/2 tl gemalen kaneel

2 tl versgeraspte nootmuskaat

1/4 tl gemalen kruidnagel

260 g gepofte pompoen, gepureerd (recept hieronder)

200 g zonnebloemolie

260 g suiker

½ tl zout (zuinig afgemeten)

3 eieren op kamertemperatuur

1 el suiker voor de afwerking

1. Verwarm de oven voor tot 160°C. Bekleed een langwerpig bakblik met bakpapier (met genoeg overschot opzij om straks makkelijk de hele cake uit het blik te liften). Smeer dat bakpapier aan de binnenkant in met een dun laagje boter of margarine.

2. Meng in één kom bloem, bakpoeder, baksoda, kaneel, nootmuskaat en kruidnagel.

3. Meng in een andere kom de olie met de pompoenpuree, de suiker en het zout. Klop stevig met een garde, laat enkele minuten rusten, klop dan nog eens stevig. Je moet een dikke, homogene massa krijgen. Klop daar één voor één de eieren door.

4. Schep de helft van het droge mengsel voorzichtig door het natte mengsel, en dan de andere helft ook. Meng zo weinig mogelijk om tot één samenhangend beslag te komen - te veel mengen en je krijgt een taaie cake.

5. Schep het beslag in het bakblik. Verdeel de extra lepel suiker gelijkmatig over de bovenkant.

6. Bak de cake in ongeveer een uur gaar. Doe na 50 minuten al eens een prikkertest: steek een houten prikker in het midden en kijk hoe die eruit komt. Hangt er nog nat beslag aan, dan is je cake nog niet gaar. Wordt de prikker enkel vettig, dan is je cake klaar en moet je hem vooral niet langer bakken.

7. Laat de cake eerst wat afkoelen in het bakblik. Zodra hij half is afgekoeld, kun je hem eruit halen, mocht je je bakblik nog voor iets anders nodig hebben.

* Puree van gepofte pompoen

1. Neem een pompoen van een zoete soort, zoals kastanjepompoen of butternut (dat zijn de courantste variëteiten in de supermarkt). Was hem, snijd hem in een rechter- en linkerhelft en lepel er de zaden en zaaddraden uit.

2. Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg er de pompoenhelften op met de snijkant naar beneden. Steek ze in de oven en zet die op 200°C.

3. Laat de pompoen in de oven zitten tot het vruchtvlees zacht is. Dit kun je testen door er na een flink halfuur eens met een aardappelmesje in te prikken. De gaartijd zal afhangen van je oven en van je pompoen.

4. Laat je pompoenhelften in onveranderde positie afkoelen, zo garen ze nog wat na en wordt hun vruchtvlees lekker zacht. Lepel er vervolgens het vruchtvlees uit en pureer het in een keukenmachine of met een staafmixer. Je kunt een lekje water toevoegen als het vruchtvlees te droog is om goed gepureerd te raken.

5. Meet de puree af die je nu gaat gebruiken. De rest kun je invriezen en later gebruiken voor een nieuwe cake of voor soep.