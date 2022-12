Wortelcake met walnoten en limoen

Deze vegan wortelcake is ideaal als je voor veel mensen tegelijk iets feestelijks wilt bakken. Ongelooflijk makkelijk, erg plezierig en nog best voedzaam ook, zij het onder een decadente laag crème au beurre met limoen. Ik kreeg het recept van mijn broer Floris Knockaert, die artiestenkok is in de Antwerpse concertzaal Trix, en ook hij bakt deze cake heel vaak. Neem er een hap van, sluit je ogen en beeld je in welke muzikale genieën je mogelijk al voorgingen in dit zoet-kruidige genot.

Voor 1 bakplaat:

900 g zelfrijzende bloem

600 g rietsuiker

30 g kaneel

15 g zout

700 g appelmoes zonder stukjes

600 g zonnebloemolie

500 g fijn geraspte wortel

500 g walnoten, in stukjes (en eventueel nog wat extra als versiering)

Voor de crème au beurre:

250 g sojamargarine voor bakken en braden (degene die je in een kuipje koopt)

750 g bloemsuiker (drie pakjes)

Sap + zeste van drie limoenen

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 160°C. Neem je bakplaat met de hoogste randen en bekleed die met bakpapier.

2. Meng de bloem, suiker, kaneel en het zout in de grootste mengkom (of desnoods soeppot/opbergbak) die je in huis hebt.

3. Roer er achtereenvolgens de appelmoes, zonnebloemolie, wortel en walnoten door. Meng goed.

4. Schep het beslag in de bakplaat. Bak de cake gaar in ongeveer 45 minuten, of tot het kruim doorbakken is. Dat is het geval wanneer je in het midden een houten prikker kunt steken en die eruit kunt halen zonder dat er beslag aan hangt (een beetje vettig hoort hij wel te worden).

5. Klop de margarine met de bloemsuiker en de limoen tot een luchtige crème au beurre. Dat gaat het best met een stevige elektrische klopper (hand- of standmixer).

6. Laat de cake volledig afkoelen voor je hem royaal bestrijkt met de crème au beurre. Als je wilt, kun je hem nu nog versieren met extra walnoten.