Dit recept is uitstekend, en ook uitstekend om op te variëren als je geregeld granola maakt. Probeer ’m ook eens met amandelpasta in plaats van tahin, en met extra vierge olijfolie in plaats van neutrale olie: de geur daarvan is meer uitgesproken en gaat mooi samen met ahornsiroop.

INGREDIËNTEN

500 g noten, zaden, pitten en havervlokken (Maak hier je hoogstpersoonlijke mix van, werk voorraadrestjes op en varieer naar hartenlust. Vergeet ook niet te denken aan lijnzaad, pecannoten of andersoortige vlokken zoals rijst of spelt)

Een flinke snuf zout

1 tl kardemom

½ tl kaneel

Een snufje gemberpoeder

100 g tahin

100 g esdoornsiroop (of ahornsiroop, dat is hetzelfde)

1 el neutrale olie

BEREIDING

1. Verwarm de oven voor tot 150 °C. Meng de noten, zaden, pitten en havervlokken door elkaar in een grote mengkom. Voeg de kruiden toe. Meng in een kleinere kom de tahin, esdoornsiroop en olie door elkaar. Giet over het notenmengsel en meng goed met een lepel of spatel tot alles bedenkt is met een laagje tahin-mengsel.

2. Spreid de granola open op een bakplaat (handig om die te bekleden met bakpapier, dat bespaart je weer afwas).

3. Bak de granola 30 minuten tot goudbruin, roer halverwege even om. Laat afkoelen op de bakplaat en bewaar in een luchtdichte bokaal. Granola blijft minstens drie weken lekker als hij op deze manier bewaard wordt.

Een recept van Barbara Serulus, foto: Tine Lejeune