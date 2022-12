Minstens 5.000 toeristen zitten vast in Cuzco door politieke onrust in Peru

Het Peruaanse parlement heeft niet ingestemd met een noodzakelijke grondwetswijziging om vervroegde verkiezingen te houden. Demonstranten eisen zo snel mogelijk verkiezingen na de afzetting van de vorige president.

President Pedro Castillo werd vorige week afgezet en gearresteerd omdat hij het parlement probeerde te ontbinden. Daarna braken protesten uit omdat Peruanen niet willen dat opvolger Dina Boluarte de termijn van Castillo kan afmaken. Boluarte stelde voor de wet aan te passen om de demonstranten tegemoet te komen. Die wetswijziging zou betekenen dat de verkiezingen in december 2023 gehouden kunnen worden, maar van de 130 parlementariërs stemden slechts 49 mensen daarvoor, terwijl er 87 stemmen nodig waren.

De demonstranten eisen behalve vervroegde verkiezingen ook de vrijlating van Castillo, maar het Hooggerechtshof besloot donderdag dat hij nog anderhalf jaar blijft vastzitten. De noodtoestand is van kracht in heel Peru en Boluarte roept op tot rust. Bij de protesten kwamen al zeker achttien mensen om en raakten minstens tweehonderd anderen gewond.

5.000 toeristen gestrand

Door de onrust in het land zitten ook minstens 5.000 toeristen vast in de stad Cuzco. Dat heeft de burgemeester van de toeristenstad Machu Picchu vrijdag gemeld. ‘De toeristen zitten hun hotels te wachten totdat er weer vluchten zijn’, zei burgemeester Darwin Baca van het district Machu Picchu, die zelf ook in Cuzco is.

Vrijdag was de luchthaven van Cuzco nog steeds geblokkeerd, er zijn problemen met wegblokkades en het spoorverkeer is grotendeels lamgelegd. De FOD Buitenlandse Zaken raadt alle niet-essentiële reizen naar Peru af en adviseert Belgen ter plaatse geen verplaatsingen te maken, zeer waakzaam te blijven, manifestatiezones en grote samenscholingen te vermijden en het lokale nieuws te volgen en de instructies van de lokale autoriteiten na te leven.