Minister Brouns: ‘Meer Oekraïense vluchtelingen moeten zich inschrijven bij de VDAB’

Maar een op de drie hier verblijvende Oekraïners is momenteel aangemeld bij de arbeidsdienst VDAB. Van hen is maar een derde effectief aan het werk. Dat moet anders, vindt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V).

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft Vlaanderen 30.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Zij krijgen een leefloon van het OCMW, maar zijn niet verplicht om zich aan te melden bij de VDAB, de arbeidsbemiddelaar.

Slechts één op de drie, of 6.298 mensen, is op dit moment aangemeld bij de VDAB. 2.229 van hen hebben intussen gewerkt. In Nederland liggen die cijfers veel hoger. Dat kan ook hier beter, zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V).

Alle Vlaamse lokale besturen zijn vrijdag aangeschreven met de vraag om Oekraïners zo veel mogelijk in te schrijven bij VDAB. De Vlaamse regering keurde ook een pakket maatregelen goed om dat mogelijk te maken.

