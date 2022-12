Federale regering vordert geen personeel op voor asielcentra

Er komt dan toch geen opvordering van personeel om asielcentra verder te bemannen, ondanks de dringende vraag van Groen. Daarover was er geen consensus op de kern vrijdag. Het extra personeel is nodig om extra plaatsen te kunnen openen in de reguliere opvangcentra, die kampen met een acuut tekort aan personeel.

Een oproep onder federale ambtenaren, geleid door vicepremier Petra De Sutter (Groen), leverde voorlopig nog maar ongeveer 50 vrijwilligers op, een derde van het beoogde aantal. Daardoor zijn 600 extra plaatsen geopend in het bestaande opvangnetwerk. Dat is nog niet voldoende. Daarom herhaalde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) haar oproep aan de lokale besturen om ‘in eigen boezem te kijken’ en meer lokale opvangplaatsen te creëren in ruil voor een premie. Daarbij vermeldt ze fijntjes dat Mechelen en Leuven, beide voornamelijk groene besturen, nog geen zulke plaatsen openden.

Niemand in de kou

Intussen kunnen alle 2.700 asielzoekers die op de wachtlijst staan van Fedasil wel al naar een bed worden geleid in de nachtopvang, in een kraakpand, bij vrienden of bij mensen thuis, meldt het kabinet-De Moor. Voor het 800-tal asielzoekers in het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek is nog geen oplossing gevonden. Voor hen kwam vrijdag op de kern een gebouw in de Lombardstraat in het vizier, ook opvang in de oude gevangenis in Vorst kwam ter sprake.

Minister-president van Brussel Rudi Vervoort (PS) sprak maandag nog van 2.000 à 3.000 asielzoekers die geen opvang of medische hulp krijgen. Die situatie noemde hij ‘explosief’ en opvang nu het vriest een kwestie van ‘leven of dood’.

Met de extra nachtopvang is voor De Moor nu de angel uit het conflict, al zijn die bedden kwalitatief wel niet dezelfde als opvang bij Fedasil, erkent ze. ‘Enkel de daklozenopvang lost uiteraard niet alles op, maar zo moet niemand in de kou slapen.’ Deze nacht bleven nog 50 bedden leeg in het Koning Boudewijnstadion, ‘omdat mensen het systeem wantrouwen of willen doorreizen’.

Dinsdag is een overleg gepland tussen het kabinet-De Moor, Brussel, Fedasil en de gemeente Schaarbeek.