Met welk voorleesboek maak ik mijn favoriete kleuter blij?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: welk prentenboek verdient een plekje onder de kerstboom? Jeugdboekenspecialist Vanessa Joossen tipt ‘Ik blijf, als het mag’, een kleurrijk boek waarin vriendschap en gezelligheid centraal staan.

Een krokodil raakt per ongeluk verzeild in een bos en ontpopt zich daar tot vrolijk gezelschap van de andere dieren. Als het begint te stormen is hij ­echter verloren: alle dieren hebben een schuilplaats en de grote krokodil past in geen enkel klein hol of nest.

De Antwerpse kunstenares Françoise Beck liet zich inspireren door de wind voor enkele prachtige, paginagrote prenten, die zo op een prent­briefkaart zouden passen: van eenden en ­vogels die in een wervelwind naar hun schuilplaats ­vliegen of enkele kikkers die pijlsnel in een vijver verdwijnen. De onrust spat van het blad als de ­krokodil tevergeefs een schuilplaats zoekt in een boom die scheeftrekt in de storm. Deze dynamische prenten vormen een mooi contrast met de gezel­lige holletjes die je her en der kan zoeken. De schuilende dieren hebben met hun sjaals en dekentjes grappige menselijke trekken en ze zijn ontwapenend schattig zonder klef over te komen. Tegelijkertijd zijn ze hun nieuwe vriend ook snel vergeten: ingedommeld of gezellig aan tafel lijken ze alleen nog bezig met zichzelf. Uiteindelijk zorgt een inventieve mol voor de redding.

De bijbehorende prenten zijn slim opgebouwd: bovengronds kan je volgen hoe de krokodil wanhopig op zoek is naar een schuilplaats en zich steeds eenzamer en wanhopiger gaat voelen. ­Ondertussen kan je zien dat de mol hem ondergronds volgt en een oplossing zoekt. De tekst op rijm moet het soms ver gaan zoeken, maar meestal brengen de verzen vaart in het verhaal en passen ze zo goed bij de wind die de personages voortstuwt op de prenten. Ik blijf, als het mag is zo een heerlijk voorleesboek voor koude en natte dagen.

Ik blijf, als het mag

Françoise Beck & Herman van de Wijdeven

Querido, 36 blz., 16,99 €