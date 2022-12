‘Pensioenprobleem moet naar aanvaardbaar niveau’

Een pensioennota van premier Alexander De Croo doet de PS steigeren. Het beloven zware discussies te worden.

Het lijkt Alexander De Coo (Open VLD) menens met het herexamen voor de pensioenhervorming. Vrijdagmorgen legde hij een eigen pensioennota voor op de kern. Bij de PS werd uiterst terughoudend gereageerd, sommigen namen zelfs het woord ‘vertrouwensbreuk’ in de mond. Bij hen leeft het gevoel dat de eerste minister wil terugkomen op eerder gemaakte afspraken.

De pensioenuitdaging blijft immens. De regering verhoogde de minimumpensioenen tot 1.600 netto in 2024. Maar bijkomende maatregelen om de pensioenmassa in de toekomst beheersbaar te houden, bleven uit. Tot diep in 2040 blijven de kosten oplopen, pas dan zijn haast alle zogeheten babyboomers niet meer onder de levenden.

Het pensioenakkoord uit de zomer bracht onvoldoende soelaas. Voortaan dienden 5.000 gewerkte dagen als toegangsdrempel om een minimumpensioen te krijgen. Daarnaast beloofde de regering een pensioenbonus van 2 euro per dag voor wie verder werkt na de datum voor het vervroegd pensioen. De eerste maatregel doet de pensioenmassa amper afnemen (25 miljoen in 2040), de tweede doet ze flink toenemen (tot 800 miljoen in 2040).

Vijftig miljard euro

De PS was bereid om wat aanpassingen te doen. De maatregelen moesten op zijn minst budgetneutraal zijn. Maar De Croo wil een stuk verder gaan om de problemen binnen ‘een aanvaardbaar niveau’ te houden. Uit de neergelegde nota, die De Standaard kon inzien, blijkt een brede waaier van maatregelen. Zo wil de premier de invoering van de pensioenbonus beperken tot pensioenen van maximaal 4.000 euro bruto per maand. De eerste minister herneemt ook het voorstel uit oktober om de perequatie van de ambtenarenpensioen te beperken.

Ook stelt hij voor om de vierde schijf van de verhoging van het minimumpensioen niet door te voeren. Het regeerakkoord spreekt van een verhoging tot 1.500 euro netto. Door allerhande maatregelen en indexeringen schoot dat bedrag door tot over de 1.600 euro. Het schrappen van de vierde schijf heeft een effect voor de begroting van 2024. Maar de PS is daar buitengewoon boos over.

Verder wil De Croo een voorwaarde van aantal gewerkte dagen invoeren voor mensen die vervroegd met pensioen willen. Ook dat passeerde al eens de revue, zonder succes. De premier denkt aan 30 x 208 dagen, met een lange overgangsperiode. Ook de preferentiële wettelijke pensioenleeftijden voor bepaalde beroepscategorieën moeten eraan geloven (trein, leger, politie). Er komen ten slotte maatregelen om de berekening van de ambtenarenpensioenen en de stijging ervan af te vlakken.

Momenteel kosten de pensioenen meer dan 50 miljard per jaar, de stijgingen in de toekomst zullen aanzienlijk zijn. De maatregelen van De Croo kunnen tegen 2070 de pensioenlasten met minstens een half procent van het bbp laten dalen. De PS staat in de discussie steeds op de rem. Volgens de Waalse socialisten gaat het immers niet om kosten, maar om een recht. Tijdens de vergadering maakte Pierre-Yves Dermagne (PS) dan ook flink wat misbaar. Aan Vlaamse kant klonk het verwijt ‘pensioennegationisme’.

Eerder zei PS-voorzitter Paul Magnette dat het regeerakkoord op het vlak van pensioenen ‘volledig is uitgevoerd’. Een blik op dat regeerakkoord geeft hem ongelijk.

Honderden miljoenen

In een interview met De Standaard spreekt Vincent Van Quickenborne over een inspanning die ‘honderden miljoenen’ opbrengt. Het is de bedoeling om de discussie in maart te laten landen, samen met de begrotingscontrole. Half januari is er een eerste vervaldatum. Dan moet staatssecretaris voor Relance Thomas Derminne (PS) bij de Europese Commissie een eerste schijf van 845 miljoen euro los pingelen. Europa heeft laten verstaan dat zonder pensioenhervormingen dat geld niet meteen wordt vrijgemaakt.