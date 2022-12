Vrijgave documenten over moord op JFK moet complotdenkers overtuigen

Zo’n 13.000 geheime documenten over de moord op Amerikaans president John F. Kennedy worden openbaar gezet. Van al het papierwerk over het moordonderzoek kun je nu zo’n 95 procent vrij raadplegen.

‘De diepe tragedie van de moord op president Kennedy blijft doorklinken in de Amerikaanse geschiedenis en de gedachten van de Amerikanen die op die afgrijselijke dag leefden. Ondertussen is de noodzaak om documenten geheim te houden, afgenomen.’

Met die officiële communicatie vanuit het Witte Huis wordt een tweede grote ronde aan paperassen over een van de bekendste moorden ooit openbaar gezet. President Joe Biden neemt die stap in de nasleep van de coronapandemie. Die wakkerde allerlei complotten aan, waaronder die over de presidentiële moord. Die samenzweringstheorieën nemen een loopje met de waarheid: of het waren de Sovjets, of het was de vicepresident of JFK leeft nog.

Geen openbaringen

De 13.000 documenten zullen geen van die beweringen bevestigen, klinkt het bij de CIA. ‘Verwacht absoluut geen grote openbaringen’, schrijft de Amerikaanse pers. Het verhaal zoals we het kennen, zal standhouden: moordenaar Lee Harvey Oswald handelde alleen en schoot de president dood in Dallas. Twee dagen later werd Oswald zelf vermoord.

Lee Harvey Oswald. Foto: ap

Volgens nieuwswebsite Politico worden de documenten vooral voer voor historici, die zo een helderdere reconstructie van die 22ste november 1963 kunnen maken. Politico verwacht onder andere meer info over Oswalds reis richting Mexico in september 1963. Daar zou hij contact hebben gezocht met de ambassade van de Sovjet-Unie en die van Cuba. ‘Mochten die inlichtingen eerder zijn afgeleverd aan Washington, had de moord dan vermeden kunnen worden?’, wordt vaak afgevraagd. Uit eerder vrijgegeven documenten daarover blijkt dat Oswald eerder sullig en hopeloos contact zocht met de ambassades. Die zouden ook niet echt geïnteresseerd geweest zijn in Oswald.

Of wat met een Congreslid dat meewerkte aan het parlementair onderzoek over de moord, maar zijn CIA-verleden geheimhield? Voor zijn politieke leven had hij onder meer spionagewerk verricht om het Castro-regime in Cuba omver te werpen. Ook daarover hoopt Politico meer te lezen in de nieuwe stapel papier. Ten slotte zouden de nieuwe documenten meer duidelijkheid kunnen verschaffen over het persoonlijke dossier van Oswald. Wat wist de CIA van die man?

Declassificatie van documenten over de moord op JFK ging altijd al hand in hand met complotdenken. Het Congres nam in 1992 een wet aan om documenten over de moord op termijn openbaar te zetten. Dat moest speculaties over de moord uit een succesfilm JFK in de kiem smoren. Door die wet moesten ook in 2017, onder Donald Trump, een heleboel documenten openbaar gemaakt worden.

President John F. Kennedy (links) met zijn broer en adviseur Robert Kennedy (naast JFK) en toenmalig vicepresident Lyndon B. Johnson (helemaal rechts). Foto: ap

Achterdeurtje

De wet uit 1992 heeft echter een achterpoortje. De zittende president kan documenten achter slot en grendel houden. Daarvoor moet het staatshoofd samenwerken met het Nationaal Archief. Zijn die van oordeel dat sommige documenten onterecht werden achtergehouden? Dan komen die alsnog vrij. Wellicht in juni volgend jaar.

Van al het papierwerk over het moordonderzoek is nu zo’n 95 procent openbaar. De overige 5 procent zijn vaak geschrapte pagina’s in ruimere, vrijgegeven documenten. Of nieuw vrijgegeven papier de twijfel van de complotdenkers (ooit) kan wegnemen, zal nog moeten blijken.