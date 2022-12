De Wolf van Etterbeek ziet de Amerikanen liever niet komen

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek

De Wolf (1)

De Amerikanen hebben de Sint-Michielswarande gekocht. Dat is een bekend kantoorgebouw in Etterbeek dat in de jaren 60 werd opgetrokken door de BBL – nu ING. Maar de bank staat op het punt om het gebouw te verlaten. De Amerikanen willen op die plek de Amerikaanse ambassade en vertegenwoordiging bij de Europese Unie onderbrengen ‘in een veilige, duurzame en moderne werkplek.’ De Amerikaanse ambassade bevindt zich vandaag aan het Warandepark. De Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiging bij de Navo verhuist niet. Die blijft in het Navo-hoofdkwartier in Haren.

Theater (1)

Het plenaire debat in de Kamer heeft soms iets van een theaterstuk. Van een slecht theaterstuk nog wel, want de toeschouwers zien al van mijlenver de ontknoping. Zo ook toen donderdagavond laat de motie van wantrouwen werd besproken van de oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang, PTB/PVDA en Jean-Marie Dedecker tegen premier Alexander De Croo (Open VLD). De oppositie vindt dat de premier alle geloofwaardigheid heeft verloren na de Whatsapp-saga over de begroting. En het is haar goed recht om dan een motie van wantrouwen in te dienen.

De Wolf (2)

Wie minder gelukkig is met de komst van de Amerikanen is Vincent De Wolf, de MR-burgemeester van Etterbeek. ‘Ik heb dat niet met plezier ontdekt’, zegt De Wolf aan het persagentschap Belga. ‘Alle betrokken institutionele partners moeten geïnformeerd worden over het project. Hier heeft men de kar voor het paard gespannen. Er is geen enkele stedenbouwkundige vergunning aangevraagd’, aldus de Etterbeekse burgemeester. Hij heeft dan ook in een brief aan de Amerikaanse ambassadeur gestuurd met de mededeling dat hij zich in de huidige stand van zaken niet positief kan uitspreken over de komst van de ambassade. Hij vreest voor de levenskwaliteit in de wijk. De beveiliging van zo’n ambassade kan voor een beperkte toegankelijkheid van de wijk zorgen, zeker bij internationale toppen of een bezoek van de Amerikaanse president. Daarnaast wil hij een compensatie voor de fiscale inkomsten die zijn gemeente dreigt mis te lopen.

Theater (2)

Maar diezelfde oppositie weet ook op voorhand hoe zo’n motie van wantrouwen eindigt als al duidelijk is dat de meerderheid verenigd blijft. Op een sisser. Er moest zelfs niet over gestemd worden, want de meerderheid had al een eenvoudige motie ingediend om over te gaan ‘tot de orde van de dag’. En die heeft voorrang. Weinig spektakel dus. Bovendien was het een theaterstuk met weinig toeschouwers door het late uur.

Groentje

Ecolo vaardigt Olivier Bierin af naar het bureau van het Waalse parlement. Het bureau regelt de dagelijkse werkzaamheden van het parlement. Hij vervangt Manu Disabato. Het bureau van het Waalse parlement wordt opnieuw samengesteld nadat parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcours moest opstappen als voorzitter na zijn dure reis naar Dubai.

In het bureau zetelen meestal politici met langere parlementaire ervaring, maar Bierin is een groentje: hij zetelt voor het eerst in het parlement. Helemaal groen achter zijn oren is hij nochtans niet. Voordien was hij adviseur bij Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet toen die minister was en nadien was hij nog adviseur van de Ecolo-fractie in het Waalse parlement.