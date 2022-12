Kalmthoutse Heide zet licht op groen voor schaatsers

Op de vennen van de Kalmthoutse Heide kan dit weekend geschaatst worden. Volgens het gemeentebestuur van Kalmthout zal het ijs er vanaf zaterdag voldoende dik zijn. Vrijdag is alleen de Putse Moer al toegankelijk voor schaatsers.

‘Jaarlijks kriebelt het bij heel wat Kalmthoutenaren om zich op het ijs te begeven en te schaatsen’, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). ‘De vennen van de Kalmthoutse Heide lenen zich dan ook uitstekend voor onvergetelijke schaatspret. De afgelopen dagen merkten we de eerste enthousiastelingen al op, maar het ijs was nog niet dik - en bijgevolg niet veilig - genoeg. Vanmorgen heeft de ijsmeester opnieuw gemeten en dit keer was het ijs op beide vennen zo’n 6 tot 6,5 cm dik. Bijgevolg kunnen we vanaf vandaag schaatsers toelaten op de ondiepe Putse Moer, vanaf morgen kunnen mensen ook terecht op het Stappersven.’

Stewards zullen ter plaatse een oogje in het zeil houden, net als de lokale politie. Er zullen strikte parkeerregels gelden om de omliggende straten te ontlasten. Wie de ondiepe Putse Moer wil betreden, kan best parkeren op de parking aan station Heide. Wie naar het Stappersven wil trekken, kan gebruikmaken van de fietsparking op Parking Zuid in de Verbindingsweg.