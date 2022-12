Ziekenhuis ontslaat medewerker na racistische opmerkingen op Facebook

‘De arbeidsovereenkomst met de medewerker is met onmiddellijke ingang beëindigd en we hebben een melding ingediend bij Unia, alsook een klacht neergelegd tegen haatdragende en racistische uitspraken bij de politie’, meldt het Gentse AZ Maria Middelares.

Een verpleegkundige in het ziekenhuis had commentaar gegeven bij een artikel op Facebook over een Mechelse patissier van Marokkaanse afkomst die een WK-taart gebakken had. De persoon in kwestie uitte zich daarop zeer racistisch en wenste alle Marokkanen de dood in.

‘We kregen vanuit verschillende hoeken de melding dat een medewerker van ons ziekenhuis racistische uitlatingen heeft gedaan op sociale media’, klinkt het in een persbericht van het ziekenhuis. ‘Deze uitlatingen waren kwetsend voor een hele gemeenschap en voor heel wat individuen, waaronder wijzelf. Wij wensen dan ook openlijk afstand te nemen van deze uitspraken, die absoluut niet stroken met de waarden die we in ons ziekenhuis in het hart dragen.’

Haatdragende uitspraken

Het ziekenhuis tilt zwaar aan de uitlatingen en nam meteen maatregelen. ‘De arbeidsovereenkomst met de medewerker is met onmiddellijke ingang beëindigd en we hebben een melding ingediend bij Unia, alsook een klacht neergelegd tegen haatdragende en racistische uitspraken bij de politie.’