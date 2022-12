Welke chips zijn de beste?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: welke chips zijn de lekkerste? Redacteur Lieve Van de Velde deed de test, met gevaar voor een nieuwe verslaving.

Go Pure, classic potato chips hibiscus & sea salt

Een grote roze hibiscusbloem naast een aardappelboer. De visual op de zak ziet er op zijn minst intrigerend uit. Vertrouwenwekkend ook. Organisch en bio, lees ik. De chips zelf ogen al even elegant als de zak. Ze zijn klein, glad en rond, en regelmatig van vorm. Beeld ik het me in of hangt er echt een rozige schijn over? Het lijken bijna bloemblaadjes. Qua look scoren deze chips al een extra ster. Meteen ook een nadeel, want de verwachtingen zijn nu dubbel zo hoog. En die worden niet helemaal ingelost. Om te beginnen zit er een hele korte kraak aan. Het is alsof ze meteen verpoederen in je mond. Een oudbakken gevoel. De smaak is discreet, licht gezouten met een scherpzuur kantje van de hibiscus. Een stuk banaler dan je zou verwachten op basis van de zak. Wel heb je hier niet die bom van kunstmatige smaakstoffen die veel chips een irritant kort leven geven.

Brets, geitenkaas en espelettepeper

Espelette is een rode chilipeper die geteeld wordt in Frans Baskenland. Op zich zalig bij een goed stuk Frans geitenkaas, vers van de boerderij. Niet zo raar dus dat iemand het licht zag en de twee samendroomde in een chipssmaak. En ja, we herinneren ons nog levendig de feestrage van zo’n jaar of tien geleden: de inhoud van een potje Chavroux geitenkaas omkeren, en dat leeglepelen met Bugles-chipshoorntjes. Tel alles op en je komt er: chips, geitenkaas, chili. In theorie. In de praktijk werkt het niet. De geitenkaaswalm die uit deze zak opstijgt, is zo dominant dat je al afknapt op wat komt. De chili mag dan nog zo veel moeite doen om erdoorheen te breken, het is tevergeefs. Los van de smaak is de kraak van deze ribbelchips wel fijn. Maar de belangrijkste les: geitenkaas hoort niet in chips.

Hoeksche Chips, truffel

De zak oogt chique en feestelijk. Zwart, met een paar mooi gestileerde chipsblaadjes naast een stuk truffel. Ik lees over een boerderij waar alles met liefde gemaakt wordt. Het geeft zin. Qua kraak en vorm zijn dit perfecte chips: goudgeel met een bruingebakken randje. Krokant en niet al te vettig. Volgens de zak bevatten deze chips 0,3 procent gedroogde zomertruffel en de makers stellen dat dit overeenkomt met 1% verse truffel. In het ingrediëntenlijstje staat ook ‘aroma’. De smaak doet wat hij belooft: je proeft truffel. En daar ben je voor, minder voor of tegen. Het is écht geen goed idee om deze chips zonder uitleg of verpakking in een schaaltje te leggen. Ik deed de test en mijn proefpersoon spuwde alles uit. De vier sterren worden er dus nul voor truffelhaters.

Kettle Chips, sea salt & crushed black pepper

Less is more. Een sexy smoking doet het vaak beter op feestjes dan een kerstboomjurk. Dat geldt uiteindelijk ook voor chips. Grof zout en zwarte peper gaan al eeuwen goed samen, en dus ook bij chips. Qua kraakfactor en -geluid benaderen deze chips de perfectie. Ze zien er ook uit alsof ze net uit een thuisfriteuse komen. Maar bon, we maken ons geen illusies. Het blijven tenslotte chips. De smaak van peper overheerst, het zout geeft een diepte. Erg lekker.

Torres Premium potato chips caviar

Hoe smaakt kaviaar? Als je het op basis van deze chips te weten moet komen, tast je wellicht eeuwig in het duister. Er zit echt wel kaviaar in volgens de zak: 0,18%, en dan nog in gedroogde versie. Plus 3 procent in aroma. De chips zelf zijn perfect: crispy, grillig gevormd, lichtgeel en met een goeie kraak. De smaak is op zich niet slecht, maar ongedefinieerd en tamelijk verrassend. De hartigheid van umami, bij nader inzien. Er zit helemaal achteraan een vissmaakje dat vaag aan kaviaar doet denken, maar de grote beet smaakt naar mijn gevoel vooral naar in veel water opgeloste kippenbouillonblokjes.

* Dit is een artikel uit ons archief. Het verscheen oorspronkelijk op 27 november 2021.