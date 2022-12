Cadeau-inspiratie voor vaders en andere moeilijke profielen

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: zijn er cadeautjes waarmee iedereen tevreden is, zelfs mensen die nergens op zaten te azen? Ja, je kunt ze een techcadeautje geven, weet Dominique Deckmyn. Hier volgen zijn beste tips.

Techcadeautjes hebben een aantal voordelen. Er is altijd iets nieuws te ­vinden, u kunt ze makkelijk en snel ­bestellen bij heel wat webwinkels. Het hoeft geen gekke bedragen te ­kosten. Tip: bestel bij een webwinkel die vlot en tijdig levert en let voor elk ­product op de leveringsdatum.

1. Powerbank

Een klassieker, maar met reden. Want wie zit er nooit met een apparaat in ­batterijnood? Met een draagbare powerbank kunt u altijd even bijtanken.

Houd in gedachten: een kleine powerbank van 5.000 mAh is goed om een smartphone één keer volledig weer op te laden en hebt u al vanaf zo’n 15 euro. 10.000 mAh is goed voor twee à drie laadbeurten, daarmee kunt u al een weekendje naar een festival. Wilt u een tablet of zelfs laptop opladen, dan moet u aan minstens 20.000 mAh (en minstens 25 euro) denken. Voor amper iets meer hebt u al een model met zonne­cellen. Er zijn ook heel wat modellen met een draadloze optie (voor smartphones die dat toelaten).

Handig zijn de vrij recente draadloze powerbanks met magsafe, die magnetisch op uw telefoon vastklikken en dan het toestel opladen. Magsafe is van ­Apple en zit ingebouwd op recente iPhones, maar andere telefoons kunnen die draadloze laders ook gebruiken als u ze van een sticker of hoes met een ­magneetringetje voorziet. En voor ­fervente kampeerders en festivalgangers: waarom geen heus power station, een powerbank in het kwadraat, die ook een 220 volt stekker bevat waar u op de camping een tv-toestel (of wat dan ook) kunt aansluiten. Dat kost natuurlijk al wat meer: vanaf 300 euro (vaak met optionele externe zonnepaneeltjes).

2. Koptelefoons en oortjes

Bluetooth oortjes zijn klein en u hebt er heel behoorlijke van 40 à 50 euro – of fantastische van 300 euro. Eén probleem: u moet ze in uw oor stoppen en alle oren zijn verschillend. Handige ­variant voor wie al ‘gewone’ oortjes heeft: waterdichte sport-oortjes. Een goede draadloze on-ear koptelefoon past iedereen en is dus een safer cadeau – handig voor thuis en onderweg. Of ga voor een comfortabele ‘over-ear’ kop­telefoon (zo’n grote die helemaal over de oren heen gaat) met een goede ­microfoon, zodat u niet alleen naar ­muziek kunt luisteren en telefoneren maar ook met goede geluidskwaliteit ­videocalls doen.

Over video-vergaderen gesproken: denk ook eens aan een goeie webcam, of (vanaf zo’n 20 euro) een ledlamp om ­uzelf beter te belichten. Het digitale equivalent van een beauty make-over.

3. Luidspreker (slim of niet)

Een bluetooth speakertje komt ook ­altijd van pas, omdat u er in elke kamer wel eentje kunt zetten. ‘Slimme’ luidsprekers hebben een beetje een slechte naam gekregen, maar een Google Nest Audio, bijvoorbeeld, is een prima draadloze luidspreker voor zo’n 70 euro én hij kan (dankzij de Google Assistant) de muziek opzetten die u via gesproken commando’s vraagt. Beetje chiquer: de Sonos Roam van zo’n 200 euro, een ­mobiele draadloze speaker met batterij die u ook even in de tuin kunt zetten. U kunt er muziek naartoe sturen via Bluetooth of Wifi.

4. Streaming-stick

De Google Chromecast, vanaf zo’n 40 euro, kan haast elk videosignaal, bijvoorbeeld van een laptop of smartphone, overbrengen op een tv-scherm. Leuk te combineren met zes (of twaalf) maanden abonnement op een streamingdienst die de persoon in kwestie nog niet (of niet meer) heeft.

5. Gaming

PC-gamers kunt u altijd een plezier doen met een hoogstaand toetsenbord en/of muis. Of met een tegoedbon voor de ­online games-winkel Steam. Er is tegenwoordig ook een spotgoedkope versie van de Xbox spelconsole: de Xbox Series S.

6. USB sticks

Een ‘gewone’ USB stick, daar maakt u niemand meer blij mee. Maar er bestaan er ook met aansluiting op USB-A (de ‘gewone’ USB op je laptop), USB-C (de poort op je Android smartphone) én Lightning (op een iPhone). Voor 40 euro heb je een stervormige stick van 128 GB die u overal op kunt aansluiten, perfect om bijvoorbeeld lange video’s van uw smartphone naar uw laptop (of die van iemand anders) te krijgen.

7. Elektrische lunchbox

De Faitron HeatsBox was dit jaar ons ­favoriete gadget op de IFA beurs in Berlijn dit jaar. Met een druk op de knop warmt hij uw restjes van gisteren op, waar u ook bent. Zodat u niet moet aanschuiven aan de microgolfoven. Hij is te koop vanaf 60 euro voor een versie die u met het stopcontact moet verbinden, een versie met een oplaadbare batterij is wat duurder.