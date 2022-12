Dit jaar waren het misschien de twee viervoeters die de show stalen op de kerstkaart van de koninklijke familie, maar andere jaren staan toch vooral de vier kinderen van het koningspaar in de schijnwerpers. Kroonprinses Elisabeth is er sinds 2001 al elk jaar bij. Benieuwd hoe ze in de loop der jaren veranderde? We zetten alle kerstkaarten op een rij. Kijk in bovenstaande video mee.