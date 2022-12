Kun je ook gastvrij zijn zonder te koken?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: wat als je wel mensen wilt uitnodigen voor een feest, maar geen zin of geen ruimte hebt om met hen te tafelen? Maaike Van Melckebeke ging op zoek naar goede ideeën zonder feestdis.

Mijn eerste eigen plek was een piepklein appartement aan de ring van Gent, dat ik deelde met mijn lief. Er stonden wat goedkope Ikea-meubelen, het raam keek uit op een viaduct en de bassen van de buren klonken geregeld door de muren, maar het was ons paleis. Want boven op het plezier van een eigen televisie en badkamer, kwam nu ook de luxe dat ik een plek had om mensen uit te nodigen.

Er zit iets intrinsiek plezierigs in het samenbrengen van mensen. Van de uitnodiging versturen, wachten op de eerste bel, het kussen van koude wangen tot die geur van kaarsen en vleugjes parfum van geliefden die nog een dag in huis blijft hangen. Ik wens iedereen dat volle, genereuze gevoel toe, zeker tijdens de feestdagen. Maar wat als tafelen geen optie is? Als een scheiding of krap budget in de weg zitten, iemand van het gezelschap een moeilijke relatie heeft met eten of je gewoon niet houdt van het vooruitzicht om nog eens uren aan tafel te zitten? Zeker in Vlaanderen associëren we ontvangen met dineren, minstens walking. Maar vraagt gezelligheid echt om ovenhapjes en zorgvuldig gevouwen servetten?

Hoe hoger de hoop scherven, hoe meer geluk

Uren tafelen mag dan de bekendste taal zijn van gastvrijheid, het is niet de enige. In Peru, zo vertelt een vriendin die al jaren in Zuid-Amerika woont, is het traditie om met kerst op te blijven tot middernacht en vervolgens samen met het gezin een panetón te eten, een van oorsprong mierzoet Italiaans gebak. In Bolivië is het dan weer de gewoonte op kerstdag in je mooiste kleren naar het park te gaan. Het samenkomen gebeurt buiten, in de openbare ruimte. ‘Wanneer ik collega’s hier vraag naar hun feestdagen, hebben ze het over “compartir”, wat “delen” betekent, maar ook “samenzijn”’, vertelt ze.

In Thailand wordt Songkran, traditioneel Nieuwjaar (13 april), dan weer ingezet met een reusachtig watergevecht. Op straat, jong, oud, rijk en arm: drie dagen lang loopt het hele land rond met emmers, tuinslangen en waterpistolen. In Denemarken wordt met Nieuwjaar oud servies uit de kast gehaald, om het vervolgens stuk te gooien voor de deur van buren en geliefden. Het idee erachter? Hoe hoger de hoop scherven voor je deur, hoe meer geluk in het nieuwe jaar.

Foto’s in het bos

Zonder inleiding schotels kapot gooien op de stoep van de buren of een watergevecht organiseren in een Belgische winter: we raden het niet aan. Maar zodra je weet wat er kan, kan er zoveel meer. Een goede gastheer of gastvrouw zijn, dat draait niet om eten of versiering. Het gaat erom je te omringen met de mensen die je graag hebt. Dat mag aan tafel, maar evengoed op een wandeling. Beter nog eigenlijk, want je bent er veel vrijer om even een arm om iemand te slaan of van het ene gesprek naar het andere te huppelen. Samen wandelen klinkt misschien afgezaagd na twee coronajaren en nog meer lockdowns, maar dat hoeft het niet te zijn. Trek bijvoorbeeld naar de geboorteplaats van een van de grootouders, langs de plekken waar ze naar school gingen, speelden of een gezin begonnen. Verwarm jullie aan herinneringen, al dan niet met een thermos koffie of thee. Voor de jonge ouders onder de gasten is het ook een fijne afwisseling: je hoeft je eens niet druk te maken over vlekken op andermans zetel, maar geniet van weides, straten en plassen waar kinderen zich vooral wél mogen vuilmaken.

Ga naar het strand of het bos. Plekken die je op een doorsnee weekend moet delen met hordes wandelaars, maar die zich op kerstdag of nieuwjaar uitstrekken als waren ze voor jullie alleen. Is er budget? Vraag een fotograaf mee. Spontane foto’s van grootouders die spelen met de kleinkinderen, vrienden ingepakt en keuvelend tegen de blauwgrijze winterlucht: het is een mooier cadeau om mee naar huis te nemen dan een indigestie.

Mag het dieper gaan? Schrijfster Mélanie Goethals en fotograaf Niels Van Couter, het koppel achter webwinkel Studio Paus, bieden een bijzonder pakket aan, dat ze ‘Houvast’ doopten. ‘Omdat onze tweelingzoontjes leden aan een immuunstoornis, moesten ze een tijdlang wekelijks infuusjes krijgen met antistoffen’, vertelt Mélanie. ‘Om dat moeilijke ritueel te verlichten, organiseerden we wekelijks een ‘baxterbrunch’ met vrienden of familie. Pas toen een fotograaf vroeg om zo’n brunch vast te leggen en ik de beelden te zien kreeg, besefte ik: amai, eigenlijk doen we dat wel goed. Dat willen we doen met Houvast: liefde letterlijk tastbaar maken.’ Niels maakt beelden, Mélanie schrijft brieven. Het resultaat is een doosje poëzie, met prints en woorden dat kan volgen op een bijeenkomst onder familie of vrienden. ‘We maakten er al voor een afscheid of een huwelijk, maar evengoed voor een jong gezin op een doordeweekse dinsdag. Ouders kunnen het cadeau doen aan hun kinderen of vrienden kunnen samenleggen om het als groep te doen. Het gaat erom dat je stilstaat bij wat iemand betekent. Om dingen uit te spreken en ze vast te leggen. De feestdagen lijken me daar een mooi moment voor.’

Een cadeau als Houvast is genereus in al zijn betekenissen, maar er hangt een prijskaartje aan (vanaf 1.950 euro). Heb je geen budget om mooie woorden uit te besteden? Schrijf zelf een nieuwjaarsbrief. Waarom zou dat alleen iets voor kinderen zijn? Noteer wensen voor jouw ouders, peter en meter of schrijf er eentje terug voor je petekind. Je staat dan misschien niet te zwoegen in de keuken met een kalkoen, je neemt wel de moeite om woorden te zoeken die uit het hart komen. Voor wie twijfelt: een rake observering, een grapje dat verzacht of een oprechte wens zijn een mooi geschenk. Denk aan het reisprogramma Viva la feta, waarin Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis afgelopen zomer bekende Vlamingen op sleeptouw namen op een Grieks eiland. Het mooiste moment kwam steevast aan het einde van de aflevering, waar Otto-Jan bij wijze van afscheid aan de veerboot iets voorlas voor zijn gast uit een rafelig notitieboekje. Zelfs de anders zo stoïcijnse Bart De Wever kreeg het er (bijna) te kwaad.

Op de versiertoer

Voelt het ongemakkelijk om gevoelens uit te spreken? Verbinding kan ook zonder woorden. Twee jaar geleden, in volle coronacrisis, bracht de Nederlandse krant NRC een reeks verhalen over hoe hun lezers kerst zouden doorbrengen. De 52-jarige Trudie vertelde hoe haar schoonvader al jaren zelf kerstversieringen maakt en hoe de hele familie eind november een uitnodiging krijgt om samen in zijn tuin een heus kerstdorp op te zetten. Bewegende poppetjes, een trein, ijsberen: de hele zwik. Een feestmaal hoort er niet bij – dat kan het stroomnetwerk niet aan – maar dat hoeft niet. ‘Het is hard werken, maar gezellig’, aldus Trudie.

De aanloop naar kerst is vaak warmer dan de avond zelf, wanneer we allemaal druk voelen om het zeker leuk te hebben. Waarom die aanloop niet samen beleven? Misschien organiseert jouw grootmoeder niet langer een kerstdiner omdat ze onlangs naar een woonzorgcentrum verhuisde. Hou de samenkomst, maar maak er een dag van om samen met familie haar kamer te versieren. Spreek met vrienden af om elk jaar bij één iemand de (voor)tuin in een kerstkleedje te steken. Hoe meer kitsch, hoe liever. Iemand die net gescheiden is, en kerstversiering achterliet bij de ex-partner, kan dan weer geliefden uitnodigen om iets mee te brengen en vervolgens samen een boom op te tuigen. Zo wordt een handeling met een droevig randje net heel gezellig.

Netflix & gym

‘Zoek het niet te ver’, zegt Julie Janssens, eventplanner en styliste Dear Julia. Ze geeft al jaren vorm aan bijzondere momenten. Vaak met eten, maar niet altijd. De persoonlijke en creatieve toets is belangrijker. ‘Bedenk: wat past bij jou? Welke rituelen waren er in jouw gezin? Wat typeert jou en jouw vrienden?’

Keken jullie als kind altijd naar dezelfde kerstfilm op 24 december? Organiseer een filmavond. Leg wat kussens op de grond, stream Home alone of The sound of music (beiden op Disney+) en zet een kom popcorn klaar. Meer moet het echt niet zijn. Wil je toch wat meer indruk maken? Als het weer het toelaat, bouw je met een laken en projector relatief gemakkelijk een drive-in in een tuin of onder een carport. Tuinstoelen, enkele lichtsnoeren en fleecedekentjes: plezier verzekerd. Uiteraard biedt niet ieders woonkamer of tuin plaats aan een groep, maar dat is ook geen vereiste om mensen samen te brengen. Organiseer een tripje naar de cinema of, waarom niet, nodig geliefden uit om samen een workshop te volgen. Een kerstkrans leren maken, een kookworkshop: alles kan. De Keramiekstudio in Sint-Amandsberg bijvoorbeeld, biedt initiatielessen aan de draaischijf aan, speciaal gericht op families (45 euro per persoon).

Niet van het cinefiele of creatieve, maar van het sportieve type? In de Verenigde Staten is het traditie om op Thanksgiving een partijtje American Football te spelen met familie of vrienden. Denk aan de aflevering van Friends (‘The One With The Football’) waarin Monica en Ross in de schemer koppig vasthouden aan een football, terwijl de rest binnen al aan de kalkoen zit. Zo’n spelletje tussen broers en zussen kan ook in het echte leven snel fanatiek worden, maar het is de beste manier om stoom af te laten tussen de feestjes waar je verwacht wordt om uren (braaf) aan tafel te zitten. Spreek af met vrienden voor een spelletje voetbal in het park of nodig familie uit voor een voetbalwedstrijd in jouw tuin. Voor wie niet kan of wil meespelen, is er de rol van scheidsrechter, supporter of trainer. Met wat geluk loopt nonkel Rudy zich zo hard in het zweet dat hij geen fut meer heeft voor een mopje over Metoo.

Plant een herinnering

Wat als niet het gebrek aan ruimte of geld, maar een allesoverheersend verdriet in de weg staat van een gezellig feestmaal? Wat als een leuk menu niet opweegt tegen de confrontatie met een lege stoel aan tafel? Wat als er geen plaats is voor de pot verdriet aan tafel, zoals illustratrice Eva Mouton het jaren geleden zo mooi vatte? Rouw kan eenzaam zijn, zeker in de soms geforceerde vrolijkheid van de feestdagen. Erkenning doet op zo’n momenten veel. ‘Mijn ervaring met afscheid leert me dat mensen deugd hebben van iets tastbaars’, zegt Janssens. Laat de kersttradities even voor wat ze zijn en nodig vrienden en familie uit om samen een boom te planten, of om samen het lievelingsgebak te bereiden van een overleden geliefde. ‘Jullie kunnen later altijd de draad van de oude traditie weer opnemen’, zegt Janssens. ‘Meer nog: misschien kan het nieuwe gebaar er juist een plek in krijgen. Voor de maaltijd eerst samen aperitieven aan die ene bijzonder boom, het lievelingsgebak van oma als afsluiter: zo krijgen ook diegenen die we missen een plek aan tafel.’

Op papier klinkt het allemaal mooi, maar hoe gooi je in de groep dat je het eens anders wil doen? Botst een creatief voorstel niet op weerstand bij mensen die vasthouden aan hun kroketten en ovenhapjes? En wat met de angst om als gierig bestempeld te worden? ‘Mensen staan na twee coronajaren echt wel open voor alternatieven. Ze weten en voelen dat ze buiten de lijntjes mogen kleuren’, sust Janssens. ‘Als ik toch een tip mag geven: wees duidelijk en betrek anderen. Laat weten dat je iets wil plannen, geef aan dat hulp welkom is en dat mensen een seintje mogen geven als je ergens rekening mee moet houden. Dan komt het echt wel goed. Het feit dat je mensen wil samenbrengen, is al genereus op zich. De organisatie op jou nemen, het gezellig maken, een warm welkom: daar draait het om.’

* Dit is een artikel uit ons archief. Het verscheen oorspronkelijk op 3 december.