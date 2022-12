Radar: Een lijk en veel verborgen boodschappen - The white lotus blijft fascineren

De Italiaanse zon, mooie stranden en een poepchic hotel op een idyllische locatie. Om helemaal bij weg te dromen. Alleen... spoelt er een lijk aan. Het tweede seizoen van The white lotus is steengoed. De personages zijn nog kleurrijker dan in het eerste seizoen, en ook de muziek neemt (terecht!) een prominente plaats in.





Maar de Streamz-serie zit ook boordevol slimme verwijzingen en verborgen boodschappen. Dat doen makers van nieuwe series niet zomaar. Serieliefhebbers willen blijven rondhangen in een verhaal door op sociale media hun zoektocht naar die verborgen boodschappen te delen met anderen.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Valerie Droeven| Presentatie Lise Bonduelle| Redactie Kaja Verbeke, Lise Bonduelle| Eindredactie Kaja Verbeke| Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten The White Lotus S1 (Streamz), The White Lotus S2 (Streamz), Stranger Things (Netflix), American Pie, Raffaella Carrà - A far l’amore comincia tu, Wednesday (Netflix), Marvel’s Midnight Suns(Marvel) aanvullen?

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.