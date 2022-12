Aangereden wolf is welp uit roedel van Hechtel-Eksel

De wolf die afgelopen zondag op de noord-zuidverbinding in de Limburgse gemeente Hechtel-Eksel werd aangereden en overleed, was een van de negen welpen uit de roedel van ouders Noëlla en August. Dat blijkt uit de autopsie van het dier, zo meldt het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (Inbo).

Het instituut spreekt over een ‘gezonde vrouwelijke wolf van 26 kilogram’. Het was een jong dier, zo bewijzen de groeischijven van de beenderen en een analyse van het gebit van de wolf. ‘De laatste definitieve tanden waren aan het doorkomen’, schrijft het Inbo. In combinatie met de plek waar het ongeval plaatsvond, bewijst het ‘dat dit een van de negen welpen van 2022 van de roedel van Hechtel-Eksel is’, klinkt het. De wolf is geboren tussen 17 en 20 april.

Verder vertoonde het dier verschillende schaafwonden en liep het door de aanrijding breuken op aan het dijbeen, de voorpoot en het bekken. Uit de autopsie bleek tot slot dat de laatste maaltijd van het dier bestond uit appel en everzwijn, ‘herkenbaar aan de dikke zwarte haren’, aldus Inbo.

Na het overlijden van de wolf telt Vlaanderen nu nog twaalf wolven: ouders Noëlla en August, acht welpen die dit jaar werden geboren en twee jaarlingen uit 2021. Uit de laatste beelden blijkt dat het goed gaat met de overige welpen uit de roedel, zo bevestigt woordvoerder Koen Van Muylem van het Inbo. ‘Maar het kan snel gaan’, voegt hij eraan toe.