Nieuwe Deense coalitie schrapt feestdag om meer te kunnen spenderen aan defensie

Een nieuwe Deense regering met socialisten, liberalen en een centrumpartij is een feit. Bij hun onderhandelingen sneuvelde de ‘Grote gebedsdag’ in ruil voor meer overheidsuitgaven.

Geen vrije dag meer na de vierde zondag na Pasen. De Grote gebedsdag, die sinds de 17e eeuw bestaat, wordt een werkdag in Denemarken. Om overheidsambities waar te maken, moet die dag gewerkt – en belast – worden. De Deense regering wil meer geld uitgeven aan defensie en klimaat. Maar de tweeprocentnorm van de Navo halen tegen 2030 én tegelijk vergroenen wordt een kostelijke operatie. Bovendien kwam de nieuwe coalitie overeen om de lasten op arbeid te verlagen.

En zo kwam de eerste opvallende beslissing uit de bus van de eerste Deense regering tussen linkse en rechtse partijen sinds 1979. Zittend socialistisch premier Mette Frederiksen blijft op post, maar regeert voortaan samen met de centrumrechtse Liberalen en de centrumpartij Gematigden. Die twee laatste beloofden tijdens de onderhandelingen om hun eis te laten vallen voor een onderzoek naar onterecht afgeslachte nertsen in een vorige legislatuur van de socialisten. Dat schandaal noopte het vorige kabinet van Frederiksen tot vervroegde verkiezingen.

Dat de traditionele feestdag op de schop gaat, leidt alvast tot een eerste verhitte discussie. Extreemrechts wil er een referendum tegenaan gooien. Volgens de leider van de extreemrechtse partij kan ze dat afdwingen via de grondwet. Ter linkerzijde vindt de oppositie het een ‘zeer vreemde’ beslissing. ‘Dus de gewone, hardwerkende Deen moet een feestdag opgeven zodat grootverdieners en bedrijven minder belastingen moeten betalen?’, vraagt de woordvoerster van de partij Rood-Groene Alliantie zich af op Twitter. Ook voor de horeca is de geschrapte feestdag een opdoffer. Voor hen is dat traditioneel een drukke dag waarop veel communiefeesten worden gehouden.