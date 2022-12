Elon Musk bedenkt nieuwe regel en gooit meteen journalisten van Twitter

Elon Musk, een zelfverklaarde voorvechter van de vrije meningsuiting, blokkeerde donderdag de Twitter-accounts van een aantal journalisten. Hij deed dat op basis van een nieuwe regel die hij zelf net had uitgevaardigd.

Vrijdagochtend onze tijd heeft Elon Musk een poll op zijn persoonlijke Twitter-account geplaatst, die 121 miljoen volgers heeft. Hij vraagt daarin wanneer de schorsing van een aantal pas gebannen accounts moet worden opgeheven. Dat blijkt vooral te gaan over een aantal journalisten, onder wie Donie O’Sullivan van CNN, Ryan Mac van The New York Times en Drew Harwell van The Washington Post. De poll laat uitschijnen dat ze over ten laatste een week weer welkom zijn.

Donderdag vaardigde Elon Musk, sinds eind oktober eigenaar van Twitter, een nieuwe regel uit: al wie de exacte locatie van een persoon doorstuurt, wordt geschorst. Dat zou mensen immers in gevaar kunnen brengen. De maatregel leek vooral bedoeld om af te rekenen met een account die Musk al enkele jaren een luis in de pels was: @elonjet, de geautomatiseerde Twitter-account van student Jack Sweeney die op basis van publiek beschikbare informatie laat weten waar de privéjet van Musk zich bevindt. Musk tweette donderdag dat een stalker de auto had benaderd waarin zijn jongste zoon werd vervoerd, en weet dat aan de informatie die Sweeney via Twitter verspreidt.

Doxxing

Maar Musk bande donderdag niet alleen Sweeney zelf, maar ook meerdere journalisten die naar de account @elonjet hadden verwezen. Die journalisten maakten zich volgens Musk, net als Sweeney, schuldig aan ‘doxxing’: mensen in gevaar brengen door moedwillig privégegevens zoals hun adres of locatie te verspreiden. Een van de journalisten, O’Sullivan, ontkent dat hij de locatie van Musk heeft getweet.

‘De impulsieve en onterechte schorsing van een aantal journalisten, onder wie Donie O’Sullivan, is verontrustend maar niet verrassend’, reageerde CNN in een mededeling. ‘De toenemende instabiliteit en volatiliteit van Twitter moeten gebruikers ervan grote zorgen baren.’ De journalisten werden niet geïnformeerd over de reden waarom hun account plots werd geblokkeerd.

Twitter blokkeert ook de account van Mastodon, een concurrerend sociaal netwerk waar @elonjet nog wel actief mag zijn. Wellicht heeft dat eveneens iets te maken met de nieuwe anti-doxxingregel. Ook sommige links vanuit Twitter naar Mastodon zouden momenteel niet werken.

Musk heeft in het verleden nochtans herhaaldelijk gezegd dat hij op Twitter alles wat legaal is, wil toelaten. In april tweette hij ‘ik hoop dat zelfs mijn ergste critici op Twitter blijven, want dat is wat vrije meningsuiting betekent’.