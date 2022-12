De beelden van 2022: een jaar lang oorlogswinter

We waren er zeker van: de coronajaren 2020 en 2021 waren een systeemschok zoals we die nog zelden zouden meemaken. Covid leek stilaan onder controle, er kwam weer zicht op dat oude normaal waarnaar zovelen snakten.

Maar rond die tijd marcheerde Rusland gestaag naar een conflict waarvan maar weinigen hadden verwacht dat het er effectief zou komen. Tot die hallucinante 24ste februari, de dag van de invasie in Oekraïne.

We zijn nu bijna tien maanden later, en de balans is verschrikkelijk. Tienduizenden mensen lieten het leven. We kregen pijnlijke beelden te zien, die de brutaliteit van het Russische leger illustreerden. We brachten ze schoorvoetend, maar we moeten soms het menselijke lijden tonen. Wegkijken is geen optie.

Op de invasie volgden sancties, later een energiecrisis en een ongeziene inflatie. Het was de tweede systeemschok van dit nog jonge decennium.

Maar vooral: het conflict zet een zo mogelijk nog grotere dreiging in de schaduw. Het lijkt al te laat om de opwarming van het klimaat te keren. Water en vuur gingen als een furie tekeer, alweer. De zomer van 2022 was de warmste ooit in Europa. Bosbranden in de vakantiemaanden worden het nieuwe normaal. Genadeloos is de natuur als we er niet meer mee verbonden zijn.

Als 2022 één ding duidelijk maakte, dan wel dit: klimaat, armoede, energie, voedsel- en watertekorten zijn problemen die niet op zichzelf staan. Alleen met systeemdenken kunnen we tot oplossingen komen. Misschien doet de Webb-telescoop, die dit jaar zulke spectaculaire beelden maakte, ons het grotere plaatje zien.