Doe niet gezond gewoon om gezond te willen doen: dat is de les die we leerden toen onze eerste poging om zelf halva te maken grandioos mislukte. Om het hoge suikergehalte te temperen, gebruikten we ahornsiroop, met een zielig in elkaar gezakte plak toffee als resultaat. Een tweede poging met suiker, meer was er niet nodig om aan dit snoepgoed verknocht te raken. Het resultaat oogt spectaculair, smaakt tegen alle verwachtingen in niet te zoet en is zo makkelijk om maken dat je het nauwelijks koken kunt noemen. Laat de investering in een suikerthermometer je niet afschrikken: in ruil voor enkele euro’s beschik je voor de rest van je leven over de magische krachten van een snoepjesfee.

Ingrediënten (voor 300 gram halva)

100 g pistachenoten

275 g lichte tahin op kamertemperatuur

200 g suiker (wij gebruikten rietsuiker, gewone witte kristalsuiker kan ook)

1 tl zout

3 kl rozenwater

Voor de afwerking: rozenblaadjes

Ook nodig: kleine ronde springvorm van 15 cm doorsnede of klein, rechthoekig bakblik - suikerthermometer

Bereiding

1. Rooster eerst de pistachenoten. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Leg de noten in een bakblik of ovenschaal en rooster goudbruin in ongeveer 8 minuten. Laat even afkoelen en hak grof.

2. Doe de tahin in een kom en meng er met een houten lepel iets meer dan de helft van de noten (de rest strooi je er op het eind over), het zout en rozenwater onder. Strijk de springvorm in met een beetje olijfolie of als je een bakvorm gebruikt, leg hier dan een strookje bakpapier in dat er aan beide kanten een beetje uitsteekt, zodat de halva er makkelijk terug uitkan.

3. Maak nu de karamel. Los in een kookpotje op een laag vuur al roerend de suiker op met drie eetlepels water, dit duurt enkele minuten. Plaats een suikerthermometer in de kookpot, draai het vuur een beetje hoger en breng aan de kook. Laat bubbelen en schuimen tot je 120 °C bereikt.

4. Haal van het vuur en meng beetje bij beetje onder de tahin met een houten lepel. Wees voorzichtig, de karamel is gloeiend heet! Meng tot je een gladde pasta hebt, na iets minder dan een minuut ongeveer. De kunst is om net lang genoeg te mengen zodat de suiker helemaal opgenomen is en dan meteen te stoppen, anders wordt de halva te brokkelig.

5. Doe de halva in de springvorm of het bakblik. Strijk de bovenkant glad en bestrooi met de rest van de pistachenoten en rozenblaadjes. Laat op kamertemperatuur komen en zet daarna nog minstens 2 uur in de koelkast. Hoe langer de halva in de koelkast staat, hoe beter de suiker uitkristalliseert – een nachtje is ideaal.

Snijd in blokjes en serveer. Halva kun je drie weken in een luchtdicht potje bewaren op kamertemperatuur.

Varieer naar hartenlust

Wij maakten een halva van duizend-en-een-nacht met pistachenootjes en rozenblaadjes, maar op het basisrecept kun je eindeloos variëren:

- Voeg enkele druppels vanille-extract toe, een klassieke halva-combinatie die nooit teleurstelt.

- Wissel de pistachenoten en het rozenwater in voor pecannoten en een snuf kaneel. Of ga voor grofgehakte donkere chocolade en kardemom.

- Pak uit met een gemarmerde halva door gesmolten chocolade onder de tahin te mengen.

- Geef de halva extra crunch met sesamzaadjes, gemalen koffiebonen of stukjes gekonfijte gember. En extra punch met geraspte citroen- of sinaasappelschil.

- Vervang voor een Snickers-effect de tahin door pindaboter.

Je kunt halva zo uit het vuistje eten als snoep, of gebruiken om je kookkunsten op slinkse wijze naar een hoger niveau te tillen:

- Door de crumbleachtige textuur doet halva het uitstekend bij ijs. Wie dit zelf draait, moet er eens wat verbrokkelde halva onder mengen. Of top er gewoon je ijsje mee af, minstens even lekker.

- Gebruik het om je yoghurt en fruitontbijt of granola mee te pimpen.

- Ottolenghi maakt er ongemeen lekkere brownies mee (het recept staat op zijn website).

- Of geef een eigenwijze draai aan een klassieke cake door stukjes halva bij het beslag te doen.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven