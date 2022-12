Beschuldigden terreurproces dagvaarden minister Van Quickenborne, uitstel dreigt

De terreurverdachten voor de aanslagen van 22 maart dagvaarden minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Dat bevestigen hun advocaten aan Belga.

De beschuldigden in het terreurproces vinden de omstandigheden waarin ze elke dag van de gevangenis in Haren naar het terreurproces worden gebracht ‘onmenselijke en vernederend’. Dat hebben de terreurverdachten en hun advocaten meermaals aangeklaagd tijdens de eerste week van het proces over de aanslagen in Zaventem en Maalbeek.

De advocaten lieten toen weten dat ze allicht de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zouden dagvaarden. Dat is nu ook gebeurt, bevestigen de advocaten.Daarmee hopen ze dat de omstandigheden waarin ze worden overgebracht veranderen.

Aanstaande maandag zou al een eerste zitting in de kortgedingprocedure plaatsvinden, maar in welk gerechtsgebouw die zitting zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. De advocaten van de beschuldigden vragen dat hun cliënten daarbij aanwezig zouden zijn.

Maandag zou het terreurproces ook verdergaan met de akte van verdediging, maar dat lijkt door de dagvaarding uitgesteld te worden.