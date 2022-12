De AquaDom, een cilindervormig aquarium van zestien meter hoog, is vrijdagochtend in het centrum van Berlijn gebarsten. In het aquarium zaten zo’n 1.500 tropische vissen en een miljoen liter water, dat in de straten stroomde.

Het aquarium bevindt zich in de lobby van het Radisson Collection Hotel, aan de Karl Liebknecht-Strasse in het centrum van Berlijn. Rond 5.45 uur was daar een luide knal te horen, aldus de politie. Volgens Duitse media vielen bij het ongeval twee gewonden.