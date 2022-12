Podcast ‘Klaarwakker’: hoe veilig is de nacht?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, spiking, racisme... Het nachtleven is zeker niet voor iedereen altijd een feest. In een nieuwe driedelige podcastreeks Klaarwakker vraagt Kubra Mayda zich af: hoe kan het nachtleven veiliger zonder dat het saai wordt?

Vandaag lanceren we drie nieuwe afleveringen van onze podcastreeks Klaarwakker, een reeks waarin jonge collega’s op zoek gaan naar antwoorden op persoonlijke vragen. In deze nieuwe afleveringen zoekt binnenlandredacteur Kubra Mayda uit hoe we het nachtleven veilig kunnen houden zonder in te boeten op vrijheid en spontaniteit. Zij gaat heel graag uit, maar heeft het er lastig mee dat ze vaak op haar hoede moet zijn.

Kubra praat over haar ervaringen met leeftijdsgenoten die haar bevestigen dat ze niet de enige is die hier wakker van ligt. Antwoorden zoekt ze vooreerst bij café Blond in Gent waar en heel strikt veiligheidsbeleid wordt gevoerd, bij muziekcafé De Charlatan wat dekseltjes uitdeelt zodat vrouwen hun drankjes beter kunnen beschermen. En in Herentals hebben ze dan weer een fuifcharter opgesteld. Tegelijkertijd mag de nacht toch spannend blijven, mag er nog geflirt worden en willen we elkaars grenzen aftasten zonder die te overschrijden.

Luister naar eerste aflevering

Deze reeks over ‘hoe veilig is de nacht’ volgen op twee eerdere reeksen van Klaarwakker. De eerste was van de hand van Samira Ataei, onze buitenlandredacteur. Zij werd geboren in Iran maar verhuisde toen ze vijf jaar was naar België. Haar moeder is Bulgaars. Haar vader Iraans. Al heel haar leven vraagt ze zich af wat ‘thuis zijn’ betekent. Samira zocht het uit en ging in gesprek met tientallen jongeren die zich in haar verhaal herkennen.

Beluister podcast van Samira

In de tweede reeks van drie afleveringen vroegen binnenlandredacteur Jef Poppelmonde en zijn vriendin Andrea Jame zich af welke ouders ze willen zijn. Kunnen ze ‘goede ouders’ zijn als ze ook willen blijven werken, sporten, reizen? Hoeveel van ‘hun huidige leven’ moeten ze opgeven voor hun ouderschap? Hoe vinden ze een nieuw evenwicht.

Beluister podcast van Jef

Ook volgend jaar brengen we u trouwens nog nieuwe afleveringen van Klaarwakker. Redacteur Karlien Beckers heeft het over haar huizenjacht. Is een huis (kunnen) kopen een zware lening waard? Want betekent dat niet dat je je moet settelen en dat je je vrijheid opgeeft voor de zekerheid van een dak boven je hoofd? Collega Josephine Dapaah ten slotte worstelt met de klimaatcrisis en vooral met de vraag wat haar verantwoordelijkheid hierin is. Ze probeert te begrijpen waarom we niet allemaal doen wat we overduidelijk moeten doen.

De podcasts werden gemaakt door deze vijf jonge redacteurs, samen met collega-podcastmakers Fien Dillen, Karlien Beckers en Brecht Plasschaert. U vindt ze in DS Podcast, op onze website of het podcastplatform van jouw keuze.