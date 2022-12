Tienduizenden betogers verwacht in Brussel, grote hinder bij openbaar vervoer

De drie vakbonden verwachten vrijdagochtend in Brussel ‘enkele tienduizenden’ militanten om meer koopkracht te eisen.

De betogers verzamelen om 10 uur aan het Noordstation, vanwaar ze zullen optrekken richting het Zuidstation. De christelijke vakbond ACV verwacht ‘enkele tienduizenden’, maar wijst op de korte ‘rekruteringsperiode’. De liberale bond ACLVB zegt te rekenen op 1.500 leden, de helft van de vorige nationale betoging op 20 juni. Ook ABVV-voorzitter Thierry Bodson verwacht minder volk, omdat in de eindejaarsperiode veel werknemers - vooral in de handel - zich niet vrij kunnen maken.

De Brusselse politie waarschuwde dat de betoging verkeershinder teweeg kan brengen tussen 8 en 13 uur. Ook op de treinen naar de hoofdstad kan het druk zijn. De NMBS legt acht extra treinen in.

Ook buiten de hoofdstad zal de betoging gevoeld worden. Omdat veel personeelsleden deelnemen aan de actie, wordt onder meer op Brussels Airport en bij vervoersmaatschappijen De Lijn en MIVB de dienstverlening teruggeschroefd.

De MIVB meldt dat vrijdag enkel metrolijn 1 rijdt, en is verlengd tot Erasmus. De trams 3,4, 7, 8, 9, 51 en 92 rijden eveneens. Bij de bussen is dat het geval voor de lijnen 12, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 65, 71, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 95 en T-bus 92.

In Wallonië is er door de actie van de vakbonden eveneens heel wat hinder op het openbaar vervoer, meldt openbaarvervoermaatschappij TEC. Dat is onder meer het geval in Charleroi, Luik, Henegouwen, Namen en Waals-Brabant. Het net in Luxemburg is minder getroffen.

Voorstel federale regering onvoldoende

De bonden beslisten eind november om opnieuw op straat te komen, nadat ze het voorstel van de federale regering om de loononderhandelingen tussen bonden en werkgevers vlot te trekken, als onvoldoende beschouwden. De marge voor opslag boven de index blijft 0 procent, maar bedrijven die goed draaien, kunnen hun personeel wel eenmalig een cheque tot 750 euro geven.