Vijf kinderen en vijf volwassenen komen om bij grote brand nabij Lyon

In het Franse Vaulx-en-Velin, een gemeente nabij de stad Lyon, zijn vrijdagochtend tien mensen – onder wie vijf kinderen – om het leven gekomen bij een grote brand in een appartementsgebouw.

Het vuur brak vrijdagochtend in alle vroegte uit, om 3.12 uur. De brandweer kwam rond 3.25 uur aan bij het gebouw van zeven verdiepingen. Zowat 170 brandweerlieden en 65 brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden. Het vuur is ondertussen gedoofd, zo staat te lezen in een mededeling van de lokale prefectuur.

Vier slachtoffers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Tien anderen, onder wie twee brandweerlieden, raakten lichtgewond.