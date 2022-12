Kamer keurt verlenging energiemaatregelen goed

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de verlenging van de energiepremie voor de maanden januari, februari en maart. Ook de lagere btw op gas en elektriciteit tot einde maart kreeg het fiat van het parlement.

Om de gestegen energieprijzen op te vangen, besliste Vivaldi voor de maanden november en december telkens een premie van 135 euro voor aardgas en 61 euro voor elektriciteit in te voeren.

Het goedkoper basispakket, dat bedoeld is voor de lage en middeninkomens, wordt verrekend op de voorschotfacturen en is enkel voorzien voor variabele energiecontracten en voor alle nieuwe vaste contracten die werden afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021.

Tijdens het begrotingsconclaaf kwamen de zeven regeringspartijen overeen die maatregel te verlengen tot einde maart. Het wetsontwerp van Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) dat die verlenging doorvoert, kreeg dus donderdag groen licht. Enkel N-VA onthield zich.

Datzelfde geldt voor de verlenging van de verlaagde btw op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent tot einde maart. Die maatregel zit vervat in een wet met verschillende fiscale maatregelen, die de steun kreeg van de meerderheid en Les Engagés. Zoals bekend is er een politieke afspraak om de verlaagde btw nadien te handhaven en die te koppelen aan een accijnshervorming.