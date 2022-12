KMI waarschuwt voor gevaarlijk gladde wegen: zo gaat u veilig de weg op

Het KMI waarschuwt voor gladde wegen, vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Donderdagavond en -nacht was een code oranje van kracht, vrijdag geldt tot 14 uur in de namiddag een code geel voor het hele land.

Donderdagavond vielen over het westen en het noordwesten van het land lokaal enkele buien. Het water dat op de bevroren ondergrond viel, vroor onmiddellijk aan en veroorzaakte spekgladde wegen. Er werden verschillende ongevallen gemeld. Het KMI kondigde een code oranje af.

Ook vrijdag gevaarlijk glad

Volgens weerman David Dehenauw kan het ook vrijdagochtend gevaarlijk glad zijn. Voornamelijk ’s ochtends, maar ook nog een ruim deel van de dag, verwacht het KMI lokale ijsplekken door bevriezing van natte weggedeelten, hoofdzakelijk in de provincies West- en Oost-Vlaanderen.

Overal is het ook opletten voor rijmplekken. In het centrum en het oosten kan er lokaal en tijdelijk wat lichte sneeuw vallen. Tot vrijdag 14 uur is een code geel van kracht voor gladheid.

Tips om te rijden op gladde wegen: