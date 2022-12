Winters weer houdt aan

Het blijft vrijdag over het uiterste oosten en zuidoosten lange tijd zonnig. Ook over het westen en het noordwesten zijn de opklaringen vaak breed met vanochtend nog kans op een winterse bui aan de kust. Elders verwachten we lage wolken met nevel en eventueel wat sneeuwvlokjes, maar over het centrale deel van het land kunnen in de loop van de dag opklaringen ontstaan. De kans op lokale rijm- of ijsplekken blijft bestaan, meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 3 à 4 graden vlak aan zee, rond het vriespunt in het centrum en -2 graden in de Hoge Venen. De wind is overwegend zwak uit veranderlijke of noordelijke richtingen.

• KMI waarschuwt voor gevaarlijk gladde wegen: zo gaat u veilig de weg op

Vrijdagavond zijn er brede opklaringen over het westen, terwijl het over het oosten bewolkter is. Volgende nacht verwachten we in vele streken lage wolken, nevel of aanvriezende mist. Het blijft dus oppassen voor rijmplekken. Het is alweer zeer koud met minima van -4 tot -11 graden (of plaatselijk in de Ardennen nog wat kouder). De zwakke veranderlijke wind draait in de loop van de nacht naar zuidelijke richtingen.

Zaterdag maken, na opnieuw een zeer koude ochtend, de aanvriezende nevel en mist geleidelijk plaats voor de zon. De maxima liggen tussen +2 graden aan zee en -5 graden in de Ardennen met in het centrum waarden rond het vriespunt. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.