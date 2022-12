Deze thee zet je met koud in plaats van warm water, waardoor de smaak trager uit de ingrediënten gehaald wordt en je een verrassend fruitig resultaat krijgt. Hibiscus smaakt wat zuur, wie hier niet van houdt, kan de ijsthee zoeter maken met honing of suikersiroop. Of maak er in een handomdraai een cocktail van door een scheut gin of wodka toe te voegen.

Ingrediënten (voor 1 liter)

4 el gedroogde hibiscusblaadjes (uit de biowinkel of online kruidenshop)

1 liter water

schil van 1 onbespoten sinaasappel

1 kaneelstok

1 steranijs

Eventueel wat honing/suikersiroop

Bereiding

Doe alle ingrediënten samen met het water in een kan. Zet enkele uren of een nachtje in de koelkast. Zeef en maak naar smaak zoeter.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven