De Europese leiders geven hun ministers van Energie de opdracht maandag een akkoord te sluiten over het prijsplafond voor gas, waar België al zo lang op aandringt. ‘Ze mogen niet naar huis voor het zover is.’

Vrij alarmistisch. Dat is de toon van de brief die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voor de Europese top verstuurde naar de 27 leiders: ‘Bedrijven, vooral in de meer energie-intensieve sector ...