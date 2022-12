‘1984’ van Orwell op bestsellerlijst in Rusland

De verkoop van George Orwells dystopische roman 1984 boomt in Rusland. Al geeft Moskou een aardige twist aan een boek waarbij voor een totalitaire staat wordt gewaarschuwd.

‘De populairste download in de categorie fictie op LitRes (een grote online boekenwinkel in Rusland, red.) is 1984 van George Orwell. Over alle categorieën heen geldt het als op een na meest gedownloade.’ Dat opvallende nieuwsbericht stuurde het Russische persagentschap Tass dinsdag de wereld in.

Een daad van verzet? 1984 is een literaire klassieker over een toekomstige, totalitaire staat waarin de burger nauwlettend in de gaten wordt gehouden door ‘Big Brother’. De ‘gedachtepolitie’ van de staat kan er mensen zelfs overtuigen van nutteloze oorlogen. De auteur schreef het in 1949 met figuren zoals Adolf Hitler en toenmalig Sovjetdictator Jozef Stalin in het achterhoofd. Tot in 1988 was het boek verboden in Rusland. Nu president Vladimir Poetin zijn land heeft omgedoopt tot een dictatuur, lijkt 1984 een gewaagd literair avontuur.

Niets van. De Russische vertaler heeft de signalen uit het Kremlin goed begrepen. ‘Het liberale totalitarisme zoals in het Westen zou Orwells grootste nachtmerrie zijn’, zei hij aan zijn uitgever. ‘En dat aparte, geïsoleerde individuen zich samen als een wilde kudde zouden gedragen.’ Orwells literair werk keert zo als een boomerang terug: het wordt nu ingezet als middel om het Poetin-regime te bewieroken.