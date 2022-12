Elia wou uitgaven in Dubai in stroomfactuur stoppen

Netbeheerder Elia wou 151.000 euro aan kosten voor sponsoring en verplaatsing laten doorrekenen in de elektriciteitsfactuur. Energieregulator Creg heeft dat geweigerd.

Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet in België. De kosten die het bedrijf maakt, zijn strikt geregeld en worden gecontroleerd door energieregulator Creg. Dat is nodig, want Elia heeft een monopolie en mag de kosten die het maakt als netbeheerder doorrekenen in de elektriciteitsfactuur.

Volgens Le Soir heeft het bedrijf toch geprobeerd om betwistbare kosten in de stroomfactuur te smokkelen. Het gaat om 151.000 euro, die verband houden met een bezoek aan de Wereldtentoonstelling in Dubai in oktober 2021. Elia sponsorde het Belgische Paviljoen op de Wereldtentoonstelling voor 100.000 euro. Er werd ook een video opgenomen die 9.500 euro kostte. De verplaatsingen en de hotelkosten voor vier personen en vier nachten bedroegen 28.500 euro.

Het Belgische paviljoen op de Wereldtentoonstelling van 2021 in Dubai. Foto: belga

Volgens Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, behoorden de uitgaven tot de gereguleerde uitgaven van het bedrijf. Maar regulator Creg, die de uitgaven controleert, is het daar niet mee eens. De Creg wijst erop dat in de video waarvan sprake, de activiteiten van Elia in de consultancy in de verf worden gezet. Dat zijn geen gereguleerde activiteiten en ze mogen dus niet in de stroomfactuur worden doorgerekend, vindt de energieregulator.

Elia sputterde nog even tegen. Het bedrijf zei dat er verschillende professionele contacten waren met vertegenwoordigers van de regering of Belgische klanten, maar plooide uiteindelijk toch. Het neemt de uitgaven voor rekening van Elia Groep.

Dat deze discussie nu naar buiten komt, is allicht geen toeval. Ook in het Waals Parlement is discussie ontstaan over dure trips naar Dubai. De kwestie bewijst alvast dat de controle door de Creg werkt.