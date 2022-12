Wetenschappers lanceren zoektocht naar brokstukken van meteoriet rond Gent

De brokstukken van een uiteengespatte meteoriet, die dinsdagnamiddag als een vuurbol boven België te zien was, zijn vermoedelijk terechtgekomen in de omgeving van Gent. De Volkssterrenwacht Armand Pien van de Universiteit van Gent roept mensen op om aandachtig te zijn voor ‘zeer donkere stenen op een ongewone plaats’.

Dinsdag werd om 17.37 uur een heldere vuurbol boven ons land geregistreerd. ‘Volgens de laatste berekeningen is het mogelijk dat een meteoriet van ongeveer 800 gram is gevallen in een gebied rond Gent’, zo staat op de website van het Fripon-cameranetwerk (Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network).

Wetenschapers van het cameranetwerk en de universiteit Gent roept op om op zoek te gaan naar resten van de meteoriet, die vermoedelijk zijn neergekomen in het noord(west)en van Gent. ‘De grootste fragmenten liggen in de richting van Brugge’, valt te lezen. Philippe Mollet, medewerker bij de Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen, legt uit dat de kans groot is dat er brokstukken neergekomen zijn in de buurt van Lovendegem.

‘Zulke stenen kan je vooral herkennen aan hun zwartgeblakerde buitenkant’, legt hij uit. ‘Meteorieten gaan met een extreem hoge snelheid door de dampkring, maar remmen daarna heel snel af wanneer ze door de atmosfeer gaan. Meteorieten warmen op tot zo’n 1.000 graden Celsius, waardoor de buitenkant in brand schiet.’

De steentjes van de meteoriet zijn volgens Mollet niet alleen te herkennen aan hun zwarte kleur. ‘Ze zien er ook glanzend uit en wegen merkbaar meer dan een gewone steen. Ook opvallend is het gladde oppervlak en de stompe randen. Het zou best kunnen dat we deze keer steenresten kunnen vinden tot wel een halve kilo. Daarom is het aangewezen om eens te kijken in je tuin. Of door een kijkje te nemen op een ongewone plek: een dak, stoep, straat, veld, enzovoort.’

Kleine kans

In de meeste gevallen gaat het volgens Mollet over ‘meteo-nieten’, stenen die goed lijken op meteoren maar het niet zijn. ‘Veel mensen vinden bijvoorbeeld steenachtig afval van de metaalnijverheid terug op ongebruikelijke plekken. Die lijken goed op een restant van een meteoriet, maar hebben iets diepere putten. Er is een getraind oog nodig om het onderscheid te kunnen maken.’

Wie denkt een meteoriet gevonden te hebben, raakt die het best niet met blote handen aan en stuurt een foto van goede kwaliteit in natuurlijk daglicht naar info@mira.be. Volgende week gaat een team wetenschappers ter plekke naar mensen die een steentje hebben gemeld. ‘De kans is telkens klein dat we daadwerkelijk een steentje terugvinden. Maar als een hele hoop mensen al eens goed naar beneden kijkt, is de kans altijd groter dat we toch iets vinden’, zegt Mollet nog.

Sinds 1830 zijn er nog maar zes gevallen meteorieten geregistreerd in België. In 1855 werd ook rond Gent, in Sint-Denijs-Westrem, een fragment teruggevonden. Tijdens deze periode komen volgens Mollet ook veel vallende sterren voor, maar die branden tijdens hun traject door de atmosfeer helemaal op.

Meteorieten zijn kleine stukjes asteroïde die met hoge snelheid op de aarde vallen. Meestal zijn ze erg klein en worden ze in de atmosfeer vernietigd in de vorm van een vallende ster, maar soms kunnen fragmenten de grond bereiken. Meteorieten hebben meestal geen hoge marktwaarde, maar ze zijn van groot wetenschappelijk belang omdat ze ons in staat stellen de samenstelling van asteroïden en de geschiedenis van het zonnestelsel te bestuderen, luidt het.