Oproep | Stopt u met hout stoken nu er een negatief stookadvies is?

Er is veel fijn stof in de lucht door de weersomstandigheden, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Omdat houtverbranding extra fijn stof in de lucht brengt, roepen ze de bevolking op om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren.

‘Houtverbranding beperken heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid en op de luchtkwaliteit. Fijn stof inademen is schadelijk voor de gezondheid. Het is in het belang van de Vlaming zelf om zijn of haar houtverbranding in te perken’, aldus VMM.

Maar daar tegenover staan hoge energieprijzen. Indien u de afweging maakt tussen houtkachel en een andere warmtebron (gaskachel, elektrische verwarming...), hoe maakt u die? En stopt u met hout stoken nu wordt aangeraden dit niet te doen?

We horen het graag via onderstaand formulier. Indien we uw reactie graag in een artikel verwerken, contacteren we u vooraf.