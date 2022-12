Boris Becker vrij, maar hij wordt Verenigd Koninkrijk uitgezet

De vroegere toptennisser Boris Becker is weer op vrije voeten, nadat hij zeven maanden van zijn gevangenisstraf van 2,5 jaar heeft uitgezeten. Dat meldt het Britse persagentschap PA. Hij wordt het Verenigd Koninkrijk uitgezet en wordt naar zijn thuisland Duitsland overgebracht.

De resterende tijd van de gevangenisstraf van Boris Becker vervalt. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal hij niet naar Londen kunnen terugkeren vooraleer de 2,5 jaar van zijn straf is afgelopen. Becker woonde al jaren in Londen, maar is geen Brits straatsburger.

Normaal staat de Britse wet pas een vrijlating toe nadat de helft van de straf is uitgezeten. In het geval van Becker zou dat eind juli 2023 zijn, maar hij maakte gebruik van een speciaal programma voor vrijlating en uitzetting.

De drievoudige Wimbledon-winnaar werd op 29 april in Londen veroordeeld voor het verbergen van zijn vermogen voor de curator bij zijn faillissement. Boris Becker was in 2017 door de rechter failliet verklaard. Als gevolg daarvan moest hij zijn vermogen bekendmaken aan de curatoren, maar daarbij liet hij volgens de rechtbank belangrijke delen weg.

Een serie op Apple TV+

Uitgerekend een dag voor de vrijlating maakte Apple TV+ bekend dat het een tweedelige serie over Becker lanceert. De makers konden de Duitse ex-tennisser drie jaar volgen. ‘Ik heb de bodem bereikt’, zegt Becker met rooddoorlopen ogen in een kort fragment dat opgenomen werd ten tijde van zijn veroordeling. ‘Ik zal me niet wegsteken en zal mijn straf aanvaarden.’

Boris Becker won in zijn carrière zes grandslamtitels, waaronder drie keer Wimbledon. De eerste keer was hij amper zeventien jaar. Becker stond bekend om zijn harde opslag wat hem de bijnaam Boris ‘Boum Boum’ opleverde. Na zijn carrière was Becker onder meer drie jaar de coach van Novak Djokovic.