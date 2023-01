Deze chocoladedadels zijn een makkelijk te maken praline voor bij de koffie, maar ook een geknipt cadeautje voor mensen met wilde plannen: met hun hoge voedingswaarde doen ze prima dienst als sport- of katersnack. Wij vulden ze met een lepeltje amandelpasta, maar een andere notenpasta (pinda, hazelnoot of cashew) kan natuurlijk ook – of verstop er wat marsepein in voor extra kerstgevoel.